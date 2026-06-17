Emily Ratajkowski vuelve a disfrutar de unas vacaciones en Mallorca

La modelo y actriz británica Emily Ratajkowski ha vuelto a elegir Mallorca como destino de vacaciones. La célebre modelo y escritora compartió este miércoles varias imágenes de su estancia en la isla a través de Instagram, donde definió Mallorca como su "isla favorita" y mostró algunos de los rincones y momentos de su escapada.

La visita no es una casualidad. Ratajkowski mantiene desde hace años un vínculo especial con Mallorca, especialmente con el municipio de Sant Joan, donde pasó los veranos de su infancia hasta los 14 años. La propia modelo ha explicado en varias ocasiones que regresó a la isla tras más de diez años sin venir y que conserva un profundo afecto por este rincón del Pla de Mallorca.

En la publicación compartida en sus redes sociales, la modelo aparece disfrutando de diferentes escenarios costeros y gastronómicos de la isla, la mayoría de ellos en Deià y Cala Deià, unas imágenes que rápidamente han acumulado miles de reacciones entre sus seguidores. Junto a las fotografías, Ratajkowski ha escrito: "De vuelta en mi isla favorita (¡Mallorca!) y probando algunas nuevas también", dando a entender que no ha estado solamente en Mallorca.

El lugar donde ha decidido hospedarse

Entre los rincones que forman parte de la escapada a Mallorca de Emily Ratajkowski destaca el hotel La Residencia, en Deià. La modelo ha etiquetado este exclusivo establecimiento como ubicación en su última publicación en Instagram sobre Mallorca. Situado en plena Serra de Tramuntana, el hotel se ha consolidado como uno de los alojamientos más emblemáticos y exclusivos de Mallorca, convirtiéndose en un refugio habitual para celebridades internacionales que buscan privacidad, tranquilidad y contacto con el paisaje mediterráneo.

La relación entre Emily Ratajkowski y Mallorca

No es la primera vez que la modelo presume de su conexión con Mallorca. En 2019 explicó públicamente que pasó todos los veranos de su niñez en Sant Joan y describió su regreso a la isla como una experiencia "increíble". Años después, en 2022, volvió al municipio acompañada de su hijo para enseñarle los lugares donde ella aprendió a caminar y creció durante los meses de verano. Además, en 2023 los paparazzis la fotografiaron con una camiseta de los dimonis de Sant Joan.

La presencia de rostros internacionales en Mallorca vuelve así a poner el foco sobre la isla como uno de los destinos preferidos de celebridades y personalidades del mundo de la moda, el cine y la música. En el caso de Ratajkowski, sin embargo, la relación va más allá del turismo de lujo: Mallorca forma parte de su historia personal y de algunos de sus recuerdos más tempranos.