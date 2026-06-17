La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: "Cuatro kilómetros que separan dos mundos"

Bravo Murillo es una frontera. Así lo define José Luis Martín, psiquiatra, que lleva años investigando este y otros fenómenos urbanísticos. “Son cuatro kilómetros que separan dos mundos. A un lado, las rentas duplican a las del otro. Esa diferencia se traduce, según el Estudio de Salud de la Ciudad de Madrid, en tres años menos de esperanza de vida de una acera a otra”, explica. Según relata, en el lado menos favorecido hay menos árboles, menos espacios verdes, las aceras son más estrechas y hay una peor limpieza del espacio público: “Todo esto, concentrado en el mismo lado. Llevo años insistiendo en que el contexto enferma. Lo que llamamos ansiedad, depresión, agotamiento, muchas veces tiene su origen en condiciones de vida que nadie pregunta. El cuerpo responde al entorno. Si vives en un barrio ruidoso, sucio, sin verde, sin espacios donde encontrarte con otras personas, el sistema nervioso se mantiene en alerta. Y eso no es gratis. Se paga con síntomas, enfermedad y años de vida”.

Bravo Murillo, dice, es el ejemplo perfecto, donde conviven dos realidades opuestas y tres años de diferencia en cuánto vive la gente. “Según se ha publicado, el lado oeste de la calle tiene temperaturas más altas en verano y cuenta con menos presupuesto de limpieza del distrito. Son datos públicos”, sostiene. Si bien EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madrid, no ha obtenido respuesta. Martín, por su parte, pone el foco en los efectos sobre los cuerpos de quienes habitan la calle: “Los principales síntomas son la activación permanente del sistema nervioso, inflamación, peor sueño… Mucha gente no sabe lo que le pasa y la respuesta está en sus condiciones de vida”. El especialista anima a los madrileños a mirar el mapa con atención para entender que las tasas de mortalidad y renta coinciden “casi exactamente”.

Imagen de la calle Bravo Murillo a la altura de la glorieta de Cuatro Caminos. / ALBA VIGARAY

“Donde más cayó la esperanza de vida durante la pandemia es también donde hay más paro, menos nivel educativo y más precariedad, en general”, añade. A la inversa, quienes viven en la acera más verde visitan menos veces los centros hospitalarios y toman menos medicación. Para determinar el nivel de salubridad y bienestar de un barrio, asegura, solo hace falta ver si hay niños jugando en la calle, mayores sentados en bancos o, simplemente, si hay bancos. “Cuando estas tres cosas desaparecen, el barrio está enfermando a sus vecinos. La soledad en edades avanzadas es una forma de maltrato social que no aparece en las estadísticas hasta que ya es tarde. Un barrio sano es donde hay vida en la calle, donde la gente se conoce”, sostiene.

Salud mental

José Luis habla de un Madrid en el que sus vecinos ya están acostumbrados al tráfico y el hormigón y en el que el estrés es una constante: “El cerebro no distingue entre el motor de un camión y una amenaza real. Responde de la misma manera, con activación y alerta. Mantenido en el tiempo, el cuerpo entra en inflamación crónica. Los espacios verdes funcionan como reguladores y estar en contacto con la naturaleza, aunque sea ver árboles desde la ventana, reduce todo esto. No es debilidad, es biología”. Los datos no mienten. Sin embargo, el doctor cree que en España no se aborda la problemática relacionada con la salud mental de forma eficaz.

“Se convierte el malestar social en diagnósticos individuales. Si millones de personas están ansiosas, deprimidas y agotadas, la pregunta lógica sería qué pasa en la sociedad para que esto ocurra, pero eso incomoda porque implicaría cambios estructurales. Es más sencillo decir que cada uno tiene un problema personal, un desequilibrio químico, una vulnerabilidad que tratar. El sistema sanitario ignora el contexto. Recetan medicación sin preguntar cómo y dónde vive el paciente”, insiste. Romantizar la vida de barrio hoy en día puede resultar difícil, especialmente para quienes trabajan lejos: “Llegar a casa cansado hace que no bajes a la plaza a charlar con vecinos o no conozcas a la vecina del quinto. La vida de barrio necesita tiempo, espacios de encuentro… Se mitifica esta vida mientras se destruyen las condiciones que lo permiten”.

Colegio El Porvenir en la calle Bravo Murillo. / Paco Campos

Martín habla de plantar árboles como mecanismo de prevención; de poner bancos para facilitar el vínculo y de limpiar las calles con la misma frecuencia a ambos lados de Bravo Murillo como forma de justicia. Los tres años de diferencia en la esperanza de vida entre unos vecinos y otros no es únicamente genética ni estilo de vida. “Es prácticamente la única arteria norte-sur vertebradora de un distrito densamente poblado como es Tetuán. Esto la convierte en el principal espacio comercial, de paso, de acceso al transporte público y de encuentro de una población grande”, señala Antonio Giraldo, geógrafo y urbanista, quien cree que las diferencias son notables a simple vista. El lado derecho cuenta con rentas superiores que los que viven en el izquierdo.

Calidad de vida

“La explicación se remonta al origen del propio distrito. Fueron familias de soldados provenientes de la batalla de Tetuán quienes se instalaron en la parte izquierda. Humildes. Frente a ellos, el desarrollo vino vinculado a la prolongación de la Castellana hacia el norte, realizada durante los años de dictadura. Desembarcaron familias pudientes”. Giraldo coincide con Martín en los factores de ruido, contaminación y tráfico como los más determinantes. Por encima, incluso, de la capacidad máxima. “Especialmente en las aceras, cuyo ancho hace años que quedó escaso. Siempre que hay una barrera física existe otra social, económica y psicológica, que deriva en asuntos tan intangibles como la deseabilidad de una zona o el valor del suelo”, apunta.

La calle Bravo Murillo a la altura de la glorieta de Cuatro Caminos, en Madrid. / ALBA VIGARAY

El experto atribuye una responsabilidad “casi total” a la clase política regional: “Otras capitales europeas hablan de transición verde, urbanismo para la salud y ciudad de los cuidados. Esto aquí parece que sigue sonando marciano”. Giraldo reflexiona sobre la variable de la salud pública a la hora de planificar la ciudad. Cree que está presente, pero de forma ornamental. “Bravo Murillo es una, pero la M-30 es el gran debate futuro. Queda mucho camino por recorrer”, suma.

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En los últimos 10 años la calidad de vida ha mejorado para algunos barrios. “La respuesta afirmativa se queda en el interior de la M-30 y no todo. Hay algunos indicadores que han mejorado, como la calidad del aire, fruto de las políticas de restricción del uso del automóvil desde 2018, pero otros como el precio de la vivienda, la turistificación masiva de barrios enteros o la dificultad de acceso a servicios públicos son algunos de los que creo no hemos mejorado. Más bien todo lo contrario. Ojalá el Madrid de dentro de una década sea mejor, pero creo que de momento no lo va a ser. Al menos, no para todos”, zanja.