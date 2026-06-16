Sanidad fija una estrategia común de vacunación para personas migrantes y refugiadas llegadas por vía irregular a España

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha aprobado la 'Estrategia de vacunación en personas migrantes y refugiadas llegadas por vía irregular a España', un documento técnico dirigido a las personas acogidas en el Programa de Atención Humanitaria que fija criterios comunes para reforzar y "hacer más homogénea" la vacunación frente a enfermedades prevenibles en este colectivo. Entre las vacunas, se priorizan la triple vírica -previene al mismo tiempo sarampión, rubeola y parotiditis (paperas)-, la poliomielitis y frente a tétanos y difteria.

Sanidad subraya que las personas migrantes suelen presentar, en general, un buen estado de salud de partida y un menor uso de los recursos sanitarios que la población nacida en España, como recoge el informe presentado recientemente por el departamento que dirige Mónica García. Sin embargo, algunas proceden de países con niveles de vacunación más bajos o sistemas sanitarios debilitados, y pueden tener dificultades para completar sus pautas vacunales por la alta movilidad, las barreras administrativas o las dificultades lingüísticas y culturales.

Recomendaciones

La estrategia, elaborada por un grupo de trabajo multidisciplinar de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, establece recomendaciones para facilitar una vacunación temprana y coordinada en una población con alta movilidad. Entre ellas, se priorizan la triple vírica, la poliomielitis y la vacunación frente a tétanos y difteria, por la situación epidemiológica actual, el aumento de brotes de sarampión y difteria y la necesidad de mantener la protección frente a la poliomielitis, una enfermedad en fase de erradicación, apunta el Ministerio.

Si la persona dispone de cartilla o certificado vacunal legible, se tendrán en cuenta las dosis que figuren en esa documentación

La recomendación es que las personas acogidas en el Programa de Atención Humanitaria reciban, cuanto antes y preferiblemente durante las tres primeras semanas de estancia en España, al menos una dosis inicial de estas vacunas, con pautas aceleradas cuando la estancia lo permita y siempre en coordinación con los servicios públicos de salud.

Si la persona dispone de cartilla o certificado vacunal legible, se tendrán en cuenta las dosis que figuren en esa documentación. Cuando no exista, no sea legible o haya dudas sobre las vacunas recibidas, se recomienda completar las pautas necesarias, ya que las vacunas sistemáticas tienen un alto perfil de seguridad.

Completar el calendario

Cuando la estancia en España se prolongue, el documento recomienda completar el calendario de vacunación correspondiente, tanto el previsto a lo largo de la vida como el indicado para grupos de riesgo, mediante pautas aceleradas, incluida la vacunación estacional frente a la gripe en personas institucionalizadas y la atención a factores específicos, como el embarazo.

Las recomendaciones se dirigen especialmente a adolescentes y adultos, porque suelen tener más dificultades para acceder a los programas ordinarios de vacunación y completar las pautas. La población infantil y las mujeres embarazadas cuentan, en general, con circuitos más establecidos de atención sanitaria, aunque el documento también recoge indicaciones específicas para garantizar su protección, apunta Sanidad.

En menores, la estrategia plantea completar el calendario de vacunación correspondiente a su edad mediante pautas de rescate

En el caso de las mujeres embarazadas, se recomienda su derivación prioritaria al circuito ordinario de Atención Primaria y al seguimiento por matrona u obstetricia, para el control del embarazo y la administración de las vacunas indicadas.

Hepatitis A

En menores, la estrategia plantea completar el calendario de vacunación correspondiente a su edad mediante pautas de rescate. En el caso de los menores de cinco años, cuando no pueda comprobarse si ya están protegidos frente a la hepatitis A, se recomienda administrar esta vacuna por el riesgo de transmisión en entornos de convivencia con alta concentración de personas.

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La estrategia también identifica barrervas administrativas, económicas, culturales, lingüísticas y de registro que pueden dificultar el acceso a la vacunación. Para abordarlas, propone reforzar la coordinación entre comunidades autónomas, servicios de salud pública y entidades de acogida, facilitar la vacunación en los propios centros cuando sea necesario o contar con apoyo de mediadores interculturales siempre que sea posible.