Resaca de la buena

Lo confieso sin rubor. La visita del Papa me ha dejado el ánimo revuelto, concretamente con resaca, pero de la buena. Algunas ya intuíamos que no sería un viaje cualquiera. Para la posteridad quedan bebés bendecidos para siempre, con foto incluida, y queda también una imagen inédita, la del Santo Padre sentado en el Parlamento español por primera vez en la historia.

Pero él no vino solo a saludar a los católicos. Vino con mensajes para todos, y conviene rumiarlos despacio.

Me quedo con su defensa de la cultura del encuentro frente al enfrentamiento. Debería circular sin descanso por X, esa red convertida en vertedero de opiniones a cuál más desafortunada. También con su aviso de que «la comunicación nunca es neutral. Toda expresión habla, transmite; puede herir o sanar, destruir expectativas o abrir horizontes». Cuánta razón.

A los políticos les habló de migrantes, de mirar a las personas y atacar las causas que las empujan a marcharse, y les recordó que la pluralidad no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.

Ojalá todo esto sirva para algo más que llenar titulares.

Y con ese espíritu alegre, esperanzado, queridos lectores, les invito a repasar la imparable vida social mallorquina. Vamos allá.

Malgache.

Vuelve el place to be de la zona de Alcúdia. Malgache lo hace con ganas de quedarse en todas las conversaciones del verano. El restaurante reabre sus puertas con una carta que une lo mediterráneo de siempre, producto fresco y acento marinero, con guiños africanos que pocas veces se han probado por la zona norte. La mezcla funciona y sorprende.

Aunque el plato fuerte llega cuando cae la tarde. Los fines de semana, el local se convierte en parada obligada del tardeo isleño, con cócteles de autor bien resueltos y sesiones de DJ en directo que estiran las veladas frente al mar. Ambiente cosmopolita, gente con ganas de dejarse ver y esa luz dorada que solo regala la bahía. Quien busque plan para estas semanas ya sabe dónde apuntar. No lo olvidéis: conviene reservar.

Lens.

Hubo arte para mirar, para escuchar y casi para tocar. Lens, el proyecto que ideó Sara Arjona en 2025, celebró una nueva edición que volvió a mezclar disciplinas hasta difuminar las fronteras entre ellas.

El recorrido reunió instalaciones inmersivas, performances, arte generativo y new media art, además de espacios ya conocidos como La Alhambra, Collective Echo o Exploratory Soundcase en La Iglesia Torralba. Se sumó la sala Experimental Frequencies, donde la tecnología y los nuevos medios jugaron con la percepción del público.

La música tampoco se quedó atrás. Alexis Cabrera ofreció un live set exclusivo y Dani Casarano cerró la jornada con The Live Collective, cuatro músicos coincidiendo en directo.

Entre las novedades, una Chill Zone para la pausa y la conversación convivió con el ya consolidado Family & Kids. Hubo también propuesta gastronómica y catas para quienes quisieron parar entre sala y sala. Un evento para apuntar en la agenda.

ADEMA Bellas Artes.

Es Baluard acogió una graduación que ya es historia en Balears. Los 20 estudiantes de la primera promoción de Bellas Artes de ADEMA recogieron su título ante más de 250 personas, con familias que no soltaban el móvil y algún padre secándose los ojos con disimulo.

Cuatro años después, el mismo museo donde inauguraron su primer curso los despedía ya como artistas titulados.

Rebeca Morey se llevó el premio del Ayuntamiento de Palma al mejor expediente. La Fundación Barceló reconoció a Paula Muntaner y a Margalida Serra. Y sonó La Balanguera, justo cuando la versión musicada del poema de Joan Alcover cumple un siglo.

El presidente de ADEMA, Diego González, quiso agradecerles que se lanzaran cuando el grado era solo una promesa, y les reconoció haber dado vida a los espacios de creación con sensibilidad y pensamiento crítico.

NUVOLS.

Hay discos que se escuchan y discos que se abrazan. Núvols, el nuevo proyecto en catalán de Biel Perelló, pertenece a los segundos.

Todo empezó con una canción escrita para Marc, su segundo hijo, antes de que naciera. Aquella pieza, llena de amor y esperanza, cobró otro sentido cuando un problema grave de salud sacudió la vida del cantante. Desde entonces, la música se volvió refugio y testimonio.

El resultado son diez canciones dedicadas a los hijos, a la familia y a la vida, pensadas como un legado emocional para que, si algún día hiciera falta, la voz del padre pudiera volver a través de ellas.

El proyecto cuenta además con un ingrediente que no se compra, la complicidad de los amigos de siempre, músicos de primer nivel que han querido estar a su lado en este viaje tan personal.

Exposición en Madrid.

Horacio Sapere ha colgado sus cuadros en Madrid y la cita reunió a caras muy conocidas. El pintor argentino, afincado en la isla desde los años setenta, presentó en el Espacio Argén de Tetuán su exposición Estelas, animales y azul, una quincena de pinturas hechas durante la última década donde el lienzo se vuelve territorio de pensamiento.

La encargada de inaugurar la muestra fue la presidenta del Congreso, Francina Armengol, amiga del artista.

Sapere trabaja con estudio propio en Nueva York desde 2011 y colabora con la Galerie Eric Devlin de Montreal desde hace más de tres décadas. Junto a obras recientes, el visitante encontrará piezas que apenas se habían mostrado antes.

Pascual de Cabo.

Pascual de Cabo reunió a buen número de amigos y aficionados al arte en el Hotel Can Bonico de Ses Salines, donde inauguró su nueva exposición Paisajes de Mallorca. El pintor estuvo presente durante toda la velada, charlando con los asistentes en uno de los rincones con más historia del sur de la isla.

La muestra recoge una selección de paisajes donde la luz mallorquina manda. Serenidad, color intenso y esa memoria visual que solo entiende quien ha crecido mirando este territorio.

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Quien se quedara sin verla aún está a tiempo. Los cuadros seguirán colgados en los espacios expositivos del hotel hasta el 19 de julio.