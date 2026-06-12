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Multitudes en la calle, una agenda sin apenas pausas y un mensaje centrado en los grandes conflictos del presente marcaron el viaje del papa León XIV a España. Del 6 al 12 de junio, Madrid, Barcelona y Canarias concentraron una visita de fuerte carga simbólica, con actos institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con colectivos sociales.
Migrantes y refugiados, la defensa de la paz y el respeto al derecho internacional fueron los ejes de buena parte de sus discursos. El Pontífice insistió en la protección de los más vulnerables y reclamó responsabilidad a gobiernos e instituciones ante los conflictos abiertos y las crisis humanitarias.
La capital fue el punto de partida de la visita del papa a España y el escenario de algunos de los actos con mayor repercusión institucional y mediática del viaje. De la ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, a la multitudinaria misa en Cibeles o su histórico discurso en el Congreso de los Diputados, en su paso por Madrid, León XIV quiso reclamar una "solución" para el drama de la inmigración, se posicionó en contra del aborto y la eutanasia, rechazó el rearme ante el clima internacional y pidió abandonar la "descalificación permanente" y la "polarización".
DÍA 1 | Del Palacio Real, a la Plaza Lima
León XIV trae a España un potente mensaje de cercanía a los vulnerables
Entre lo institucional, lo social y lo pastoral, León XIV inició el sábado, 6 de junio, el viaje que durante seis días le ha llevado por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, la primera visita a España de un papa en 15 años, y lo ha hecho con un potente mensaje político que ha querido lanzar desde el arranque de su periplo español. El pontífice fue directo y firme en este sentido, dejando un tono más relajado y los gestos más cercanos para vulnerables y jóvenes. Así, trató de buscar el equilibrio entre las advertencias por las malas decisiones que se toman en los Estados o en el mundo con la necesidad de la cercanía y la ayuda urgente, sin peros, a los que más la necesitan.
Esos objetivos con los que llegó el Papa a España explican que, en una intensa jornada, llamase a la clase política a la reconciliación y a evitar la polarización, insistiendo en la paz y el multilateralismo.
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DÍA 2 | De la misa en Cibeles, al Movistar Arena
El papa desborda las calles y pide implicarse más con los débiles
PATRICIA MARTÍN | Madrid
La visita del Papa a España ha demostrado que la Iglesia católica goza de un importante músculo, favorecido porque un buen porcentaje de españoles quizá no pise una Iglesia todos los domingos pero sí simpatiza con una espiritualidad en auge y quiere ser testigo de un acontecimiento histórico. Con estos mimbres, León XIV desbordó Madrid, con una misa en Cibeles que congregó a más 1,5 millones de personas, dejando corta la previsión de los organizadores. El número de asistentes igualó al récord que alcanzó Benedicto XVI en la histórica jornada mundial de la juventud, celebrada en agosto de 2011.
A ellos hay que sumar los miles de ciudadanos que siguieron sus desplazamientos con el Papamóvil y los 12.000 asistentes al acto 'Tejer Redes', un encuentro en el Palacio de los Deportes con el que el Pontífice quiso tener contacto con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.
DÍA 3 | Del Congreso, a la Almudena
León XIV pone deberes a los políticos crispados y a la Iglesia tibia con los abusos
De verse con Pedro Sánchez en la nunciatura a congregarse con cerca de 70.000 fieles en el Santiago Bernabéu. León XIV firmó su tercera jornada en España, la más esperada y frenética, dejando recados a toda la clase política y poniendo deberes a la Conferencia Episcopal. En una visita histórica al Congreso, el Papa reclamó una "solución" para el drama de la inmigración, se posicionó en contra del aborto y la eutanasia, rechazó el rearme ante el clima internacional y pidió abandonar la "descalificación permanente". Todos los dirigentes abrazaron sus palabras, pero sin poder apropiárselas del todo. También mandó un mensaje trascendental a los obispos españoles: que respondan a la "plaga" de los abusos sexuales y afronten el problema.
Por primera vez en la historia, un papa entró en el Congreso para dar un discurso a diputados y senadores. Con la crispación política en máximos, León XIV dio una de cal y otra de arena a todos los partidos. Avaló la regularización de migrantes emprendida por el Gobierno y cargó contra la discriminación por el lugar de nacimiento, la esencia de la prioridad nacional de PP y Vox. Pero también se mostró contrario al aborto y la eutanasia, ambos derechos reivindicados por el actual Ejecutivo y todos sus socios.
León XIV se despide de Madrid reivindicando a los voluntarios
Tras tres días de agenda intensa, baños de masas y gestos de cercanía, León XIV puso punto final a su paso por Madrid con un acto de agradecimiento a quienes han trabajado entre bambalinas para hacerlo posible. El Papa se despidió de la capital con un encuentro en Ifema ante unos 12.000 voluntarios -de los 20.000 desplegados durante estos días-, en una celebración con música, testimonios y vídeos antes de emprender viaje a Barcelona, segunda etapa de su visita pastoral a España.
"Es mi último acto en mi viaje apostólico en Madrid, pero me alegra mucho que sea con vosotros", señaló el Pontífice, que agradeció la labor de los voluntarios, incluidos aquellos que no han podido acudir, así como los testimonios de quienes han tomado la palabra durante el acto.
La ciudad condal tomó el relevo de Madrid en una etapa marcada por el vínculo entre la visita papal y la figura de Antoni Gaudí, en el año del centenario de la muerte del célebre arquitecto. Recibido a su llegada a El Prat por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el papa abrió su agenda en la capital catalana con el rezo de la Hora media en la Catedral y una vigilia de oración en el Estadio Olímpico de Montjuic. Al día siguiente, su recorrido combinó la visita al centro penitenciario Brians 1, el rezo del Rosario, un encuentro con entidades de caridad y asistencia diocesana en Sant Agustí y una misa en la Sagrada Familia, uno de los escenarios más simbólicos del viaje.
DÍA 4 | De la Catedral, al Estadio Olímpico
El papa apela a construir unidad y a combatir la violencia machista y velar por la salud mental
El papa León XIV estrenó su visita a Barcelona con un llamamiento a la unidad de la sociedad en un discurso en la Catedral en el que ha alternado catalán y castellano. Más tarde, y ante las cerca de 40.000 personas que se acercaron al Estadi Olímpic, el Pontífice volvió a usar ambas lenguas para pedir a España que sea "acogedora con todos" y para reflexionar sobre la necesidad de tratar "el mal invisble de la salud mental" y de abordar "tanto personalmente como a nivel de sociedad" la lacra de la violencia contra la mujer y el "culto a la imagen". Los mensajes en favor del diálogo y de la solidaridad se repitieron en su primer día en la capital catalana.
León XIV llegó a Cataluña tras pasar cuatro días en Madrid en los que la ciudad se vio desbordada con hasta un millón de fieles en sus calles.
DÍA 5 | De Montserrat, a la Sagrada Familia
El papa León XIV consagra la "belleza iluminadora" de la Sagrada Família
Era el punto culminante de su viaje a Barcelona: la visita a la Sagrada Família y, con ella, la bendición –e inauguración– de la Torre de Jesús, convirtiéndose así en la catedral más alta del mundo. El papa León XIV llegó sobre las 19.30 horas a la basílica ideada por Antoni Gaudí –a quien ha llamado el "arquitecto de Dios"– y lo hizo exactamente el mismo día en que se cumplían 100 años de la muerte del arquitecto modernista. Poco antes de las diez de la noche, bendijo desde la fachada del Nacimiento la torre, que la inspiración de Dios ha permitido "elevar hasta el cielo", ha dicho intercalando frases en catalán y castellano. Y, a continuación, tuvo lugar un espectáculo de luces y música de una belleza y esplendor abrumadores. Después, otro 'show' de drones dibujaó en el cielo el rostro de Gaudí. "Primer l'amor, després la tècnica": frase del arquitecto que ha quedado escrita en el firmamento.
"Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra", dijo en su homilía, rechazando de forma velada pero firme, como ya había hecho en otras ocasiones, algunas de las políticas emprendidas por potencias mundiales como EEUU en un mundo con cada vez más conflictos armados. La Sagrada Família, de la que el Papa ha destacado su "belleza iluminadora", es, también, "un signo de unidad y de concordia para toda España".
"Majestuoso", "espectacular", "histórico". Son algunos epítetos utilizados por los principales medios de comunicación internacionales para referirse al acto de la Sagrada Familia, donde el papa León XIV bendijo la flamente torre de Jesús coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto de la basílica, Antoni Gaudí. Por la grandeza arquitectónica, por el elegante espectáculo de música, fuegos artificiales y drones y por la nutrida presencia de personalidades, desde el papa hasta los reyes de España pasando por el presidente del Gobierno y de la Generalitat.
León XIV deja Barcelona tras dos intensos días de actos multitudinarios
Antes de lo previsto, el papa León XIV llegó al aeropuerto de Barcelona para poner punto final a su visita a Cataluña. A su llegada lo esperaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien lo acompañó donde estaban el resto de autoridades, como el ministro Jordi Hereu, el presidente del Parlament, Josep Rull, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Lluïsa Moret, presidenta de la Diputación de Barcelona, el cardenal y arzobispo de Barcelona Juan José Omella y ell teniente general Raimundo Rodríguez, jefe de la Inspección General del Ejército en Cataluña, entre otras personalidades.
El papa saludó a cada uno de ellos antes de subir al avión rumbo a Canarias, el último destino de su visita por la geografía española. "Lo he visto contento", explicó Salvador Illa tras la marcha del pontífice y añadió que "se ha llevado una buena imagen de Cataluña".
La última etapa del viaje llevó al papa a Canarias, donde quiso situar el foco sobre una de las cuestiones que más han marcado su pontificado: el drama de la migración. En Gran Canaria visitó el puerto de Arguineguín para encontrarse con personas migrantes llegadas a las islas y presidió una celebración en la Catedral de Santa Ana, mientras que en Tenerife mantuvo encuentros en centros de acogida y con colectivos vinculados a la atención humanitaria. La misa multitudinaria celebrada en Santa Cruz puso el broche final a una visita que durante siete días recorrió Madrid, Barcelona y Canarias y que quedará como uno de los viajes más relevantes de su pontificado en España.
DÍA 6 | De Arguineguín, a La Laguna
León XIV crítica a la insolidaridad migratoria europea desde el muelle de Arguineguín
Nervios, emoción, alguna lágrima y muchísima alegría. El contador que se inició hace ya cinco meses llegó a cero. Canarias vivió hoy un día histórico con la visita del papa León XIV a Gran Canaria. El 11 de junio de 2026 ya es una fecha marcada en el calendario. Una cita que se completa mañana en Tenerife con la última parada del viaje del santo padre a España y cumple así con el sueño de su antecesor, el papa Francisco, que en múltiples ocasiones expresó su deseo de visitar el Archipiélago para visibilizar la crisis migratoria en las Islas. León XIV recogió ese testigo desde que ocupó el puesto en mayo del año pasado y lo materializó hoy en una jornada que estuvo cargada de emoción y marcada por un mensaje de esperanza y defensa de la humanidad y la dignidad. Pero también lleno de crítica hacia las instituciones europeas que han dado la espalda al fenómeno.
El jefe de la Iglesia católica pisó –por primera vez– tierra canaria pasadas las 10:30 horas de la mañana y arrancó su itinerario tras saludar a la comitiva de autoridades que encabezó el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, acompañado del líder del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo. Pero a León XIV le esperaba un recibimiento mucho más caluroso, el de las miles de personas que aprovecharon las tres paradas de la ruta del pontífice en la Isla para colmarlo de muestras de cariño y respeto.
DÍA 7 | Viaje a Tenerife y despedida
León XIV se despide con el corazón agradecido y la mirada puesta en los más vulnerables
León XIV se despidió de España con palabras de profundo agradecimiento y con el recuerdo imborrable del cariño recibido durante su primera visita apostólica al país. El Pontífice cerró su estancia en la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna con una multitudinaria celebración eucarística en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde miles de fieles compartieron un clima de oración, alegría y emoción.
En su homilía, el Papa puso la mirada en quienes sufren y en quienes llegan a las islas buscando una vida mejor. Frente a quienes “especulan con la desesperación”, recordó que los cristianos están llamados a ofrecer el consuelo de Cristo y afirmó que “la gracia más grande es que nos dejemos evangelizar por aquellos a quienes socorremos”.
Con el eco de las oraciones y el afecto del pueblo canario, el Pontífice puso fin a una visita que quedará marcada como un acontecimiento histórico para la Iglesia en España y, de manera especial, para la comunidad católica.
Desde el aeropuerto de Tenerife Norte, León XIV emprendió su viaje de regreso a Roma llevando consigo el recuerdo de una tierra que lo acogió con entusiasmo y donde, como expresó el obispo Eloy Santiago en su despedida, “el papa es también canario y en estas islas tendrá siempre su casa”.
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Textos: Víctor Rodríguez, Marina Armas y Héctor Rodríguez (EPE). Juan Luis Martín y María Saiz (La Crónica de Carabanchel). Patricia Martín, Roberto Bécares, David López Frías, Pilar Santos, Miguel Ángel Rodríguez, Iván Gil, Ana Cabanillas, Beatriz Pérez, Germán González, Pau Lizana, Glòria Ayuso, Jordi Ribalaygue, Gisela Macedo, Júlia Regué, Emilio Pérez de Rozas, Toni Sust, Sara González y Carles Cols (El Periódico). David Bricollé y Queralt Casals (Regió7). Esther Medina Álvarez, Andrea Saavedra, J.A, Neketan, Alexandra Socorro, Juanes Rodríguez, Mikel Venys, Antonio Cacereño, Flora Marimón, María Alfonso, Gretel Morales, Irene Medero, Daniel Valle, Javier Durán, Nayra Bajo, Dalia Guerra y Elena Montesdeoca (La Provincia). Elena Morales, Almudena Cruz, Clara Santamaría, Patricia Ginovés, Domingo Ramos, Briseida Viera, Eloísa Reverón y Humberto Gonar (El Día).
Minuto a minuto: Javier Quintana, Sarai Vázquez, Antonio Romero, Olaya González, José Luis Escudero, Rubén García, Gisela Macedo, Alexandra Socorro, Johanna Betancor Galindo, Fátima Martel Brito, Esther Medina Álvarez.
Fotos y vídeos: José Luis Roca, Sara Fernández, Javier Vendrell, Lucía Feijóo, Alba Vigaray; Zowy Voeten, Manu Mitru, Jordi Otix, Ferrán Nadeu, Andrés Gutiérrez, Arturo Jiménez, María Pisaca, Andrés Cruz, José Pérez Curbelo.
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