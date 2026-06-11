La visita del Papa a España, en directo | León XIV, preparado para dejar Barcelona rumbo a Gran Canaria

El Papa visitará desde este jueves Gran Canaria y Tenerife con una agenda marcada por los encuentros con migrantes, la dimensión pastoral y las celebraciones religiosas multitudinarias. La estancia de León XIV en Canarias comenzará el jueves 11 de junio con su llegada a la base aérea de Gando, en Gran Canaria, procedente de Barcelona, y concluirá el viernes 12 de junio con el acto oficial de despedida en el aeropuerto Tenerife Norte-Los Rodeos antes de su regreso a Roma.

Durante la segunda y última jornada de León XIV en Cataluña se produjo uno de los encuentros más simbólicos de su viaje a España, el que mantuvo con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, lo que sirvió para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables. El colofón del día, que incluyó también una visita a la Abadía de Montserrat, fue la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la obra cumbre de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto. Antes se ofreció una misa solemne en la basílica a la que asistieron los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa

Siga aquí la última hora de los actos del papa León XIV en España.

Dos misas esperan al Papa en Canarias, la primera de ellas políglota El papa León XIV presidirá durante este jueves y mañana viernes sendas misas en Gran Canaria y Tenerife, donde el reto migratorio tendrá un protagonismo especial. En la primera de ellas se hablará en varias lenguas, además de castellano, como el inglés, el francés y el wolof, usado por muchos africanos. Después de Barcelona, el Papa viajará hoy hasta Canarias, en el contexto de la festividad católica del Sagrado Corazón de Jesús, con una celebración que será la más políglota de León XIV en España. En castellano se pedirá por el Papa, en inglés se rezará "por los líderes de las naciones" para que protagonicen "actos con justicia" y trabajen por el progreso de los pueblos para "el fin de la guerra y el hambre". En francés se rezará por los pobres y necesitados. De nuevo en castellano se orará por los educadores y quienes trabajan en la formación de los migrantes, "para que promuevan oportunidades reales de aprendizaje, integración y desarrollo y contribuyan a construir caminos hacia un trabajo digno y un fruto lleno de esperanza".

León XIV sale del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona El Papa ha salido este jueves sobre las 7.45 horas del Palacio Episcopal en dirección al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para volar a Gran Canaria, donde culminará su viaje a España. Lo ha hecho después de dos días en Barcelona, y después de bendecir este miércoles por la noche la Torre de Jesucristo de la Sagrada Família. La visita del Pontífice a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer la realidad migratoria.

El Papa analiza el comienzo del Mundial

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo encabezan este jueves la recepción oficial al Papa León XIV en Gran Canaria El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente Canarias, Fernando Clavijo, encabezan este jueves, 11 de junio, la comitiva de recepción oficial al Papa León XIV una vez aterrice alrededor de las 10.50 (11.50 hora peninsular) en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria). El Pontífice llegará procedente el Aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat, en Barcelona, donde será despedido a las 8.30 horas por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. La Delegación del Gobierno añade que la línea de saludo al Pontífice contará también con la asistencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El papa León XIV consagra la "belleza iluminadora" de la Sagrada Família Era el punto culminante de su viaje a Barcelona: la visita a la Sagrada Família y, con ella, la bendición –e inauguración– de la Torre de Jesús, convirtiéndose así en la catedral más alta del mundo. El papa León XIV ha llegado esta tarde, sobre las 19.30 horas, a la basílica ideada por Antoni Gaudí –a quien ha llamado el "arquitecto de Dios"– y lo ha hecho exactamente el mismo día en que se cumplen 100 años de la muerte del arquitecto modernista. Poco antes de las diez de la noche, ha bendecido desde la fachada del Nacimiento la torre, que la inspiración de Dios ha permitido "elevar hasta el cielo", ha dicho intercalando frases en catalán y castellano. Y, a continuación, ha tenido lugar un espectáculo de luces y música de una belleza y esplendor abrumadores. Después, otro 'show' de drones ha dibujado en el cielo el rostro de Gaudí. "Primer l'amor, després la tècnica": frase del arquitecto que ha quedado escrita en el firmamento. Leer más

Pedro Sánchez y Fernando Clavijo encabezan este jueves la recepción oficial al Papa León XIV en Gran Canaria El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, encabezarán este jueves, 11 de junio, la comitiva de recepción oficial al Papa León XIV una vez aterrice alrededor de las 10.50 (11.50 hora peninsular) en la Base Aérea de Gando (Gran Canaria). El Pontífice llegará procedente el Aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat, en Barcelona, donde será despedido a las 8.30 horas por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. La Delegación del Gobierno añade que la línea de saludo al Pontífice contará también con la asistencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Unas 40.000 personas arroparán a León XIV mañana en el estadio de Gran Canaria El Papa León XIV, que estará este jueves, 11 de junio, en la isla de Gran Canaria, llegará al Estadio de Gran Canaria, en el que le esperarán unas 40.000 personas, sobre las 18.15 horas y en papamóvil, con el himno de Canarias sonando. Así comenzará la antesala de la eucaristía diocesana, en la que también sonará el himno Sombras del Nublo y el de Alza la Mirada-Video. Además, en el altar estarán las imágenes del Santo Cristo de Telde y la Virgen del Pino de Teror. En materia de seguridad, la Policía Nacional ha previsto un "complejo de diferentes escenarios", empleando prácticamente "la totalidad de los efectivos de unidad de intervención", que posiblemente dijo serán "unos 15 grupos más o menos operativos", según se ha expuesto durante la presentación del dispositivo.

La Torre Agbar, a juego La Torre Agbar también se ilumina para despedir al Papa. "Alzad la mirada" es el mensaje que se puede leer.

El Papa descubre la placa conmemorativa de su visita a la Sagrada Familia. Una placa simétrica que recuerda a la de la visita de San Juan Pablo II, que está en la misma fachada pero a la izquierda.