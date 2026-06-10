“Madrid se ha portado”: Almeida reivindica una visita del Papa “histórica” y “sin incidentes reseñables”

“Gracias, Madrid”. Con esas palabras ha arrancado este miércoles el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, el balance de la visita del Papa León XIV, un acontecimiento que ha calificado de “histórico”, “sin precedentes” y marcado, según ha defendido, por el civismo de los madrileños, la eficacia de los servicios públicos y la ausencia de incidentes reseñables pese a la magnitud del dispositivo.

Almeida ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance de los cuatro días de estancia del pontífice en la ciudad y ha insistido en que el reto logístico y operativo, como ya avanzara durante su presentación, ha sido “el mayor” afrontado por el Ayuntamiento de Madrid “a lo largo de su historia”. Todo ello en apenas tres meses desde la confirmación de la visita y gracias a un despliegue de más de 8.000 efectivos municipales.

A modo de resumen del logro superado, el regidor popular ha rescatado la frase pronunciada por el rey Felipe VI durante la visita: "Madrid se ha portado, Santidad". Según Almeida, “la sonrisa” del Papa al escuchar esas palabras acredita que la ciudad “ha cumplido” y que los madrileños “han vuelto a demostrar el enorme compromiso que tienen con esta ciudad”. “No se necesita decir nada más para expresar de verdad lo que sentimos en el Ayuntamiento de Madrid”, ha insistido.

"No hay ninguna ciudad en el mundo, ninguna, que tenga la capacidad de acoger y de responder” a una agenda de esa magnitud “sin que se haya producido ni un solo incidente reseñable”, ha afirmado Almeida, recordando que durante el fin de semana han coincidido simultáneamente la visita del Papa, los conciertos de Bad Bunny, la Feria del Libro, la Feria de San Isidro y fiestas en dos distritos.

En ese sentido, Almeida ha destacado que las principales incidencias fueron sanitarias y de carácter leve, ligadas fundamentalmente al calor: unas 450 intervenciones del Samur durante la vigilia del sábado, donde se congregó medio millón de personas; y otras 360 durante la misa del domingo, que reunió en torno a un millón y medio, con “muy poquitos desplazamientos a centros sanitarios” y sin consecuencias graves.

Por lo que respecta a la seguridad, Almeida ha agradecido la dedicación de los más de 4.000 policías municipales desplegados, quienes recorrieron 56.000 kilómetros en más de 800 desplazamientos durante los días de la visita. También ha enviado un mensaje de cariño a los dos agentes que sufrieron pequeños accidentes leves, aprovechando para contar el gesto de uno de ellos, que, tras caerse durante un traslado de la comitiva, dijo por radio: “Continuar, continuar, no os preocupéis por mí”. Fuentes de la Delegación del Gobierno han precisado esta mañana que los únicos incidentes registrados fueron un detenido el lunes por insultar y vejar a un grupo de religiosas, 5 actuaciones de inhibición de drones en zonas restringidas y una propuesta de sanción al piloto de uno de ellos.

En materia de movilidad, Almeida ha subrayado que más de 10 millones de personas utilizaron los autobuses de la EMT durante los seis días de gratuidad. Además, Bicimad registró 83.000 usuarios en un solo día, lo mismo que muchas capitales de provincia en autobús. A ese dispositivo se sumaron 190 profesionales de Calle 30, encargados de asegurar el funcionamiento de la M-30 como eje principal durante las restricciones, y 480 agentes de movilidad, que, junto a la Policía Municipal, contribuyeron a mantener “las condiciones de movilidad mínimas” en la ciudad.

La limpieza ha sido otro de los puntos centrales del balance. El alcalde ha agradecido el trabajo de 558 operarios y el civismo de los asistentes, que utilizaron los más de 500 contenedores instalados en los espacios de celebración e incluso separaron residuos, según ha destacado. Almeida ha asegurado que vecinos y visitantes se mostraron sorprendidos por la rapidez con la que las calles recuperaban su aspecto habitual tras los grandes actos. La capital ofreció una imagen “impoluta”, ha celebrado, antes de insistir en que ninguna otra ciudad "hubiera sido capaz de acoger este evento de la forma que lo hemos hecho en Madrid”.

Desde Más Madrid, Rita Maestre ha coincidido en destacar la capacidad logística de la ciudad. Sin embargo, ha marcado distancia con las posiciones de la Iglesia en cuestiones como el aborto o la eutanasia y ha reprochado a la "derecha y a la extrema derecha" que aplaudan ahora los mensajes del Papa sobre dignidad humana, derechos humanos e integración de migrantes y refugiados, mientras bloquean medidas en esta dirección.

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Por su parte, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha afirmado que la visita de León XIV deja “tres enseñanzas”: el valor de los servicios municipales, la posibilidad de avanzar hacia una ciudad “más habitable y amable” y la necesidad de otra forma de hacer política. Maroto ha elogiado el trabajo de los profesionales públicos y ha defendido que los mensajes del Papa sobre solidaridad, dignidad y cuidado de los vulnerables deberían servir para rebajar la crispación. “Se puede discrepar sin degradar al adversario”, ha recalcado.