El "criticoma" o cómo la exposición temprana a las pantallas puede modificar el cerebro de forma permanente

El impacto que el uso temprano de las pantallas tiene en la salud mental de los menores está sobradamente avalado por la evidencia científica. Ahora, un grupo de científicos de la Universidad de Lausana (Suiza) y de la Universidad Médica SUNY Upstate (Estados Unidos) van más allá y sugieren que la exposición temprana al medio digital puede provocar cambios en el cerebro. En concreto, estos investigadores proponen el concepto de "criticoma", un marco neurocientífico que integra biología y contexto cultural para explicar cómo las experiencias durante los períodos críticos del desarrollo -desde la gestación hasta los 25 años- no solo influyen en la memoria, sino que también moldean de forma duradera la arquitectura neuronal, condicionando futuras capacidades cognitivas, emocionales y sociales.

El estudio sugiere que, durante estas etapas críticas, el cerebro infantil es especialmente sensible a los estímulos del entorno digital. En este contexto, un uso excesivo o inadecuado de las pantallas podría afectar funciones como la atención, el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, al interferir con la plasticidad cerebral. Los investigadores señalan que este impacto varía en función de factores como la edad, el tiempo de exposición, el tipo de contenido y el contexto de uso.

Aunque los autores no sostienen que las pantallas sean intrínsecamente negativas, sí destacan la necesidad de investigar mejor sus efectos y establecer recomendaciones más precisas sobre su uso en la infancia, ya que los hábitos digitales en etapas tempranas pueden tener consecuencias a largo plazo.

Definido como el conjunto de experiencias sensoriales, motoras, sociales, culturales y ambientales que quedan integradas en el cerebro durante los períodos críticos de plasticidad neuronal, el "criticoma" tiene implicaciones relevantes en ámbitos como la educación, la salud mental y el diseño de tecnologías, con la advertencia de que estas deben desarrollarse y emplearse de forma que favorezcan un desarrollo cerebral saludable durante los períodos sensibles del desarrollo.

Para José Manuel Suárez Sandomingo, presidente de la Asociación Profesional de Pedagogos e Pedagogas de Galicia, el concepto de "criticoma" no es realmente novedoso, ya que otros investigadores, Ramón y Cajal o Skinner, ya se refirieron a la plasticidad cerebral y a la fuerte influencia del entorno en el desarrollo humano. "Quizás lo único 'novedoso' es que estos investigadores suizos y estadounidenses aplican el término a su desarrollo con las pantallas. La plasticidad de la mente permite que cada uno se desarrolle singularmente a través de sus propias experiencias de las que le infiera su entorno, la educación o su predisposición genética hacia una forma de ver el mundo y de verse en él", comenta.

Sobre las pantallas, coincide en señalar que un uso excesivo en la infancia puede interferir en el desarrollo, especialmente si el niño no tiene herramientas previas para interpretar lo que ve, pudiendo afectar su comportamiento y percepción de la realidad. "Un niño que está prematuramente ante una pantalla, en la que no entiende lo que ocurre porque no ha tenido experiencias previas, por ejemplo, dibujos animados violentos, pensará que esa es la realidad a la que está abocado y se comportará violentamente cuando interactúe con otros", pone como ejemplo.

"Cualquier aspecto que quede fuera del control y la orientación humana puede generar consecuencias difíciles de prever" José Manuel Suárez Sandomingo — Presidente de la Asociación de Pedagogos y Pedagogas de Galicia

El pedagogo defiende que la tecnología aporta muchas oportunidades, siempre y cuando se utilice adecuadamente. Por ello, propone un uso regulado y progresivo, con supervisión adulta, similar a otros aprendizajes como la conducción de vehículos. "Un niño no podría usar las tecnologías de la comunicación e información libremente hasta los 16 años, porque tampoco se le da un vehículo hasta más adelante, por dos motivos. La primera es que no tiene la capacidad totalmente formada para prever las consecuencias de sus actos. Segundo, a nadie se le da un coche sin conocer las normas de circulación", comenta.

Respecto a esto, añade que el uso responsable de pantallas debe enseñarse de forma gradual y coordinada entre familia, escuela y sociedad, ya que están observando problemas como acoso, mal uso de contenidos y dependencia de la IA.

A su juicio, la principal lección que se desprende del concepto de "criticoma" es la necesidad de ejercer una supervisión consciente y responsable del entorno digital en el que crecen niños y adolescentes. Advierte de que los efectos de la tecnología sobre el desarrollo cerebral pueden ser profundos, complejos y, en algunos casos, difíciles de revertir si no se gestionan de forma adecuada desde edades tempranas.

"Cualquier aspecto que quede fuera del control y la orientación humana puede generar consecuencias difíciles de prever. Nos estamos adentrando en un terreno todavía poco conocido, cuyos efectos sobre la salud mental y el desarrollo personal podrían resultar complejos, prolongados e incluso desestabilizadores para quienes los experimenten y para su entorno", señala.

Por su parte, la docente Alba Alonso sostiene que el concepto de "criticoma", aunque nuevo, aúna diferentes ideas ya existentes. "La ciencia necesitaba una palabra para referirse a esos periodos críticos en los que diferentes ventanas de nuestro cerebro permanecen abiertas y cómo el hecho de recibir o no determinados conocimientos, sensaciones o vivencias puede alterar nuestro cerebro para siempre", expone.

"El aprendizaje en la infancia y la adolescencia debería estar lejos de las pantallas" Alba Alonso — Docente

La educadora sostiene que las experiencias tempranas desempeñan un papel decisivo en el desarrollo infantil. Respecto a esto, recuerda que diversos estudios constatan que la ausencia de vínculos de apego seguros, de interacción social, de juego libre o de contacto con la naturaleza puede tener efectos duraderos sobre el cerebro debido a procesos como la poda sináptica, mediante los cuales se fortalecen o eliminan conexiones neuronales en función de las experiencias vividas.

En este contexto, el estudio suizo amplía el análisis al impacto del uso de pantallas durante las etapas más sensibles del desarrollo. "Un cerebro acostumbrado a una exposición prolongada a las pantallas y a recibir continuas dosis de dopamina presenta una menor tolerancia a la frustración, mayores dificultades para autorregularse y más problemas de atención y concentración", afirma la especialista.

Según la docente, los efectos del uso excesivo de pantallas tienen un claro reflejo en el aula: menor capacidad de atención, dificultades para tolerar la frustración, problemas de concentración y alteraciones del sueño. Por ello, se destaca el papel fundamental de las familias en la creación de experiencias enriquecedoras mediante la interacción directa, el juego, la convivencia cotidiana y el contacto con el entorno.

Aunque reconoce que no todos los contenidos digitales tienen el mismo impacto y que la tecnología puede aportar beneficios educativos cuando se utiliza con un propósito concreto, matiza que no debe sustituir en ningún caso a las experiencias sensoriales y sociales necesarias para el desarrollo. "En el caso de la infancia y la adolescencia, el tiempo de aprendizaje debería estar lejos de las pantallas y si es posible al aire libre", recalca.

Noticias relacionadas

Frente a las pantallas, Alonso subraya la importancia del juego libre, la lectura y la interacción social, así como la necesidad de una mayor conciliación familiar y un ritmo de vida menos acelerado para que las familias puedan dedicar más tiempo de calidad a los niños. Aunque existe cada vez más información sobre los riesgos del uso excesivo de pantallas, las exigencias de la vida cotidiana dificultan a menudo la aplicación de estas recomendaciones.