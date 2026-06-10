El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, acompañado de la consejera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha otorgado el galardón de la primera edición del Raïm d’Or al atleta paralímpico Joan Munar, en un acto institucional celebrado en el castillo de Sant Carles de Palma.

El Raïm d’Or reconoce la labor de entidades, colectivos o personas de diferentes ámbitos de la sociedad por su trayectoria o por contribuir a la difusión de Mallorca y su cultura, a la que está estrechamente ligada la viticultura. La institución insular, con este premio, persigue potenciar al sector vitivinícola como seña de identidad patrimonial y defender su papel económico y de protección del territorio.

El Premio Raïm d’Or 2026 ha recaído en el atleta Joan Munar en reconocimiento por su trayectoria profesional destacada y por ser un referente de perseverancia y capacidad de superación, convirtiendo el deporte en un ejemplo de valores, orgullo y proyección para Mallorca. El jurado ha querido resaltar los valores de constancia y esfuerzo que representa este atleta.

El deportista mallorquín, con discapacidad visual, a lo largo de su extensa carrera deportiva, ha obtenido excelentes resultados deportivos, como la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024, en la prueba de salto de longitud.

El Consell de Mallorca concede el I Premio Raïm d’Or al atleta paralímpico mallorquín Joan Munar / Consell de Mallorca

Filosofía de este nuevo galardón

En su discurso, Galmés se ha referido a este nuevo galardón que «nace con la vocación de reconocer la tradición milenaria del vino en nuestra isla y el trabajo de todas aquellas personas que forman parte de un sector que proporciona, no solo un excelente producto de calidad, sino la experiencia que nos brinda su consumo, basada en el sabor y el aroma y que conecta con nuestras raíces, identidad y gastronomía».

El presidente del Consell ha destacado «el merecido reconocimiento a Joan Munar, por su trayectoria extraordinaria y por tratarse de una persona referente para la sociedad mallorquina, tanto dentro como fuera del deporte, por sus éxitos y su compromiso con los valores del deporte».

Por su parte, Amate ha explicado «hemos impulsado este premio, en colaboración con las DOP Binissalem y Pla i Llevant y la IGP Vi de la Terra, para resaltar la importancia del sector vitivinícola en nuestra tierra, que durante años, y con un trabajo constante y paciente, como el de nuestro premiado de hoy, nos ha dejado un legado de vinos excelentes que compiten con los mejores del mundo y un paisaje de viñedos que es una joya del mediterráneo que nos ofrece un entorno único de cultura y enoturismo».

En el evento han participado el presidente del Parlament Balear Gabriel Le Senne, el comandante general de Baleares Ricardo Esteban; el director insular de Promoción Económica, Producto de Mallorca y Comercio Álvaro Roca, así como representantes de distintas instituciones de las islas.

También han asistido el presidente de la DOP Binissalem José Luis Roses, el secretario de la DOP Pla i Llevant Tòfol Reus y el presidente del Consell Regulador IGP Vi de la Terra, Mateu Morro, además de representantes de sellos de calidad de producto mallorquín y un nutrido grupo de bodegueros y productores de vino de Mallorca.

El galardón es una pieza de madera y alambre de hierro de la escultora Esther Fuster Jáudenes, una obra que representa un racimo de oro coronado por tres hojas de parra.

Majo García ha sido la presentadora del evento, que ha finalizado con una muestra gastronómica a cargo de Can Blai y con una selección de vinos de la isla como protagonistas.

El Consell de Mallorca concede el I Premio Raïm d’Or al atleta paralímpico mallorquín Joan Munar / Consell de Mallorca

Más de 120 bodegas con sellos DOP e IGP Mallorca cuenta con una larga trayectoria vitivinícola transformándose en uno de los valores de identidad más valiosos de la isla, destacando por la calidad de sus variedades autóctonas. Actualmente, las bodegas adscritas en los sellos de calidad de DOP e IGP superan las 120, repartidas por diversas comarcas con características geográficas diferentes.

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En concreto, la DO Binissalem ampara a 12 bodegas y cuenta con una superficie total de 513 de hectáreas de viña cultivada; la DOP Pla i Llevant también alberga a 12 bodegas con un total 549 hectáreas de viñas en producción, mientras que en la IPG Vi de la Terra Mallorca están adscritas 84 bodegas, con 1.923 hectáreas de viñedos.