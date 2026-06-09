Rafa Nadal reúne a Anna Wintour, Andy Roddick y otras celebridades en la premiere de su docuserie en Nueva York

Rafa Nadal ha vuelto a colocarse bajo los focos, aunque esta vez lejos de la pista. El tenista mallorquín ha presentado en el Whitby Hotel de Nueva York su nueva docuserie de Netflix, Rafa, rodeado de rostros muy conocidos del deporte, la moda, la televisión y la cultura estadounidense.

En las imágenes compartidas por el propio Nadal se le puede ver acompañado de la ejecutiva de medios británica Anna Wintour, el extenista Andy Roddick, el presentador Seth Meyers y la escritora y filántropa Jessica Seinfeld, que acudió junto a su marido, el comediante Jerry Seinfeld. Una alfombra roja cargada de nombres reconocibles, para presentar el retrato más personal del deportista español más laureado.

La presentación en Nueva York ha sido una de las paradas internacionales de la promoción de Rafa, la miniserie documental que Netflix estrenó el 29 de mayo. El proyecto llega a la plataforma en cuatro episodios y propone un recorrido por la biografía del manacorí, desde su primera vez con una raqueta hasta su último partido como profesional.

No es solo una serie sobre tenis. Rafa Nadal aparece aquí como un deportista que ha convivido durante más de dos décadas con la exigencia, las lesiones, la presión y una rutina marcada por lo extraordinario. La pregunta que sobrevuela la docuserie es qué ocurre cuando alguien que lo ha ganado prácticamente todo debe aprender a vivir fuera del circuito.

Anna Wintour, Andy Roddick y los Seinfeld, entre los invitados

La premiere neoyorquina ha reunido a un grupo de invitados con perfiles muy distintos. La presencia de Anna Wintour aportó el sello de la industria de la moda, mientras que Andy Roddick, antiguo número uno del mundo y rival generacional de Nadal, conectó el evento con el universo tenístico.

También acudió Seth Meyers, uno de los presentadores más conocidos de la televisión estadounidense, además de Jessica y Jerry Seinfeld. El matrimonio ha sido noticia en los últimos años por sus viajes a Israel y sus muestras públicas de apoyo al país en el contexto del conflicto con Palestina.