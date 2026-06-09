La marca española que ha enamorado a Carmen Lomana, Nuria Roca o Yolanda Díaz organiza una venta efímera de dos días en Palma

La firma española de moda Coosy celebrará una venta temporal en Palma los próximos 16 y 17 de junio, en una iniciativa que permitirá acercar sus colecciones a los clientes de Baleares durante dos jornadas. La acción tendrá lugar en la Pasarela de Club de Mar, situada en el Muelle Pelaires, donde la marca instalará un espacio efímero durante 48 horas.

Una marca nacida en Galicia

Coosy fue fundada en 2011 en Pontevedra por Virginia Pozo. Desde entonces, la firma ha ampliado progresivamente su presencia comercial tanto dentro como fuera de España. En la actualidad cuenta con 25 puntos de venta propios y asociados, además de distribuir sus prendas a través de establecimientos multimarca en mercados nacionales e internacionales.

Una fórmula cada vez más habitual

Las ventas efímeras o pop-up stores se han convertido en una estrategia frecuente entre las marcas de moda para acercar sus productos a nuevos mercados sin necesidad de abrir establecimientos permanentes. En el caso de Palma, la iniciativa permitirá a residentes y visitantes conocer de cerca algunas de las colecciones más recientes de la firma durante un periodo limitado.

Presencia entre rostros conocidos

A lo largo de los últimos años, prendas de la marca han sido utilizadas por figuras públicas de distintos ámbitos, entre ellas Virginia Troconis, Yolanda Díaz, Ana Milán, Nuria Roca o Carmen Lomana.

La cita supondrá una nueva parada de la firma en el Mediterráneo dentro de su estrategia de acercar sus colecciones a diferentes ciudades españolas mediante eventos temporales.