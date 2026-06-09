La visita del Papa a España, en directo | León XIV, en el Santiago Bernabéu: "La Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre"

León XIV se despide este martes de Madrid

León XIV se despide este martes 9 de junio de Madrid, donde ha transcurrido desde el 6 de junio la primera etapa de su viaje apostólico por España que cede ahora el testigo a Barcelona, donde permanecerá hasta el miércoles 10 de junio.

La agenda del Papa comenzará a las 10.20 horas, con un encuentro con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, donde pronunciará su último discurso en la capital, antes de partir en avión a las 11.10 horas hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas.

Ya en Barcelona está previsto a las 13.00 horas el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde pronunciará una homilía. Ya a las las 20.00 horas, tendrá lugar la segunda Vigilia de oración de este viaje, tras la celebrada con los jóvenes el pasado 6 de junio en la Plaza de Lima. En esta ocasión, se desarrollará en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', donde realizará un discurso.