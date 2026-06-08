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Un restaurante de Palma especializado en fish & chips elimina el gluten de toda su carta

Pesca d’Oli culmina varios meses de trabajo para convertirse en un establecimiento 100% libre de gluten y evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada

Un restaurante de Palma especializado en fish &amp; chips elimina el gluten de toda su carta

Un restaurante de Palma especializado en fish & chips elimina el gluten de toda su carta / Pesca d’Oli

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Redacción Sociedad

Palma

El restaurante Pesca d’Oli, ubicado en Palma, ha dado un paso más en su apuesta por una oferta adaptada a personas con intolerancia al gluten al convertir toda su carta en 100% libre de gluten. El establecimiento, conocido por su propuesta de fish & chips, llevaba años ofreciendo alternativas para clientes celíacos o con sensibilidad al gluten. Sin embargo, sus fundadores, Olivier y Julie, han decidido eliminar completamente este ingrediente de su cocina con el objetivo de simplificar la experiencia de los comensales y evitar cualquier riesgo de contaminación cruzada.

Mantener el sabor y la textura del fish & chips

Uno de los principales retos del proyecto era conservar las características que han convertido al fish & chips en el plato más reconocido del restaurante. La pareja explica que durante varios meses trabajó en el desarrollo de nuevas recetas y técnicas para mantener la textura crujiente, la ligereza y el sabor del rebozado sin recurrir al gluten. El resultado es una carta completamente adaptada que, según el establecimiento, mantiene la esencia de sus elaboraciones habituales.

La transformación de la cocina responde también a la filosofía que ha acompañado al proyecto desde sus inicios. Olivier y Julie pusieron en marcha Pesca d’Oli con la intención de crear un espacio acogedor donde disfrutar de una experiencia gastronómica basada en el producto y la atención al detalle. Para ello, el restaurante trabaja con proveedores locales, recibe productos frescos a diario y prioriza ingredientes ecológicos cuando es posible. Además, el bacalao utilizado en sus elaboraciones cuenta con certificación MSC, un sello que acredita prácticas de pesca sostenible.

Eliminar una preocupación para los clientes

Los responsables del negocio aseguran que la decisión no responde a una moda gastronómica, sino a la voluntad de facilitar el acceso a la restauración a personas que deben controlar estrictamente su alimentación. "No hemos eliminado el gluten para seguir una tendencia. Lo hemos eliminado para eliminar una preocupación. Nuestro objetivo es que todo el mundo pueda disfrutar de una experiencia gastronómica de calidad con total confianza", señalan.

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Con esta decisión, Pesca d’Oli se suma al creciente número de establecimientos que adaptan su oferta a las necesidades de las personas celíacas o con intolerancias alimentarias, un segmento cada vez más presente en el sector de la restauración.

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