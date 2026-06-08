Boda de lujo de Porsche en Mallorca: cena de famosos en Palma y fiesta en una finca en el interior de la isla

Mallorca ha vuelto a convertirse en escenario de una gran concentración de celebridades. Este fin de semana se celebró la boda de Wolfgang Porsche (83), principal accionista de Volkswagen y presidente del consejo de supervisión de Porsche, y la recién coronada princesa Gabriele de Leiningen (63), con tres días de festejos repartidos entre Palma y el interior de la isla.

La pareja ya se había casado por lo civil en Salzburgo en diciembre de 2025, pero ha sido ahora cuando ha organizado en Mallorca una celebración de varios días, con eventos sociales de alto nivel.

Cena de invitados VIP en el casco antiguo de Palma

Según informa el medio “Bild am Sonntag”, la celebración arrancó el viernes por la noche con una cena en el restaurante Botànic, situado en el hotel Can Bordoy, en el casco antiguo de Palma.

Entre los invitados se encontraban numerosas figuras conocidas de la política y el mundo de los negocios en Alemania. Asistieron el exministro de Finanzas Christian Lindner y su esposa Franca Lehfeldt, el exministro de Transportes Andreas Scheuer con su mujer Julia, el empresario del sector del alquiler de coches Erich Sixt con su esposa Regine, el industrial cárnico Clemens Tönnies con su mujer Margit y el exdirector de Daimler Dieter Zetsche junto a su esposa Anne.

La cena estuvo firmada por el chef chileno Jhonatan Maldonaldo, que asumió el cargo en el Can Bordoy el pasado mes de abril. Según el medio alemán, el menú incluyó especialidades como brochetas de pulpo, sobrasada de cerdo mallorquín y tartar de tomate con atún.

Fiesta en una finca de 26.000 metros cuadrados

El sábado, la celebración se trasladó al interior de la isla, a una finca de 26.000 metros cuadrados adquirida en 2025, donde los invitados continuaron la fiesta en un entorno privado.

Como cierre de los festejos, el domingo el matrimonio invitó a los asistentes a un brunch de marisco en el exclusivo Lobster Club, en Puerto Portals.

Por el momento no ha trascendido cuánto tiempo más permanecerán Wolfgang Porsche y su esposa en Mallorca, aunque no se descarta que prolonguen su estancia en la finca familiar durante algunos días más.