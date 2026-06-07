Segundo día de visita del Papa a Madrid: Misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena

El autobús de los influencers en la Plaza de Cibeles, donde se celebra la Santa Misa. / José Luis Roca / PIM

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LEÓN XIV

Segundo día de visita del Papa a Madrid: Misa en Cibeles y encuentro en el Movistar Arena

Más de 380.000 personas en Cibeles para asistir a Santa Misa y a la Procesión del Corpus Christi

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Redacción

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El Papa León XIV afronta 7 de junio la segunda jornada de su viaje apostólico a España que, tras su estancia en Madrid --del 6 al 9 de junio--le llevará a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife hasta el 12 de junio. La Misa en la Plaza de Cibeles y el encuentro con representantes de la cultura o el deporte conforman parte de los actos previstos para este domingo.

Influencers en Cibeles.

José Luis Roca / PIM

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Influencers en Cibeles.

Nadie quiere quedarse sin su foto de recuerdo.

José Luis Roca / PIM

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Nadie quiere quedarse sin su foto de recuerdo.

Colas de acceso a la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles.

José Luis Roca / PIM

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Colas de acceso a la Santa Misa del Papa León XIV en Cibeles.

Miles de personas rodean la plaza de Cibeles, donde el Papa oficiará la Santa Misa.

José Luis Roca / PIM

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Miles de personas rodean la plaza de Cibeles, donde el Papa oficiará la Santa Misa.

Zona Cibeles donde se celebra la Santa Misa.

José Luis Roca / PIM

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Zona Cibeles donde se celebra la Santa Misa.

La calle Alcalá, a la altura de Banco de España.

José Luis Roca / PIM

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La calle Alcalá, a la altura de Banco de España.

Los voluntarios, con paraguas.

José Luis Roca / PIM

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Los voluntarios, con paraguas.

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