Deporte de riesgo

Abro los ojos y lo primero no es la luz, es un bofetón de aire a 38 grados con tufo a motor de autobús de línea. Ya está. Junio, ese mes raro que nunca sabes si cierra algo o abre directamente el fin del mundo.

En la calle hace más calor que en una cocina a mediodía. La gente anda pegada a la sombra, esquivando el sol como si fuera el láser de una peli de espías. El café con leche se ha jubilado y manda el café con hielo, aunque a los tres segundos el hielo se rinde y lo que queda en el vaso es una sopa tibia de cafeína.

En casa ya empezó el baile del ventilador, eso de pasearlo por toda la habitación buscando el ángulo que no te deje las córneas como una pasa. Y lo de levantarse de un sofá de escay un día de estos tendría que pagar seguro de vida.

Mención aparte los de la EBAU. Pobres. Se les ve venir de lejos, con ojeras hasta las rodillas y a Carlos III emborronándose en los apuntes mientras les gotea el sudor encima.

Sobreviviremos, claro que sí. Pero antes de meter la cabeza en la nevera, junto a los yogures, les dejo una invitación. Pónganse cómodos y vengan conmigo a la crónica de todo lo que ha pasado estos días, de esos eventos que valió la pena no perderse.

Nit Solidària

La Fundación Pilar y Joan Miró volvió a abrir sus puertas para una cita que el calendario solidario de la ciudad ya tiene bien marcada. La Nit Solidària de la Asociación Española Contra el Cáncer reunió allí, entre obras y jardines, a un público numeroso y volcado con la causa.

Hubo emoción, hubo esperanza y, sobre todo, esa sensación de que nadie pelea solo. La velada mezcló cultura, conversación y un ánimo que se contagiaba de mesa en mesa.

El resultado fue tan social como útil. La recaudación de la noche, posible gracias a los asistentes y a los patrocinadores, irá destinada de forma íntegra a la investigación oncológica y al acompañamiento de los pacientes y sus familias en Balears. Una cita para recordar que el arte y la solidaridad caben en un mismo espacio.

Miss World 2026

El comedor de La Cocina China se vistió de gala para festejar el triunfo de Elisabeth Reynés en Miss World 2026, y la anfitriona del homenaje no podía ser otra que Cristina Ye, dueña del restaurante y una de las empresas patrocinadoras de la mallorquina.

A la cita acudieron familiares, amigos y todo el equipo que arropa a Reynés en su camino internacional, en una noche donde el cariño se palpaba entre platos y brindis.

La representación institucional tampoco quiso faltar. Por allí se dejaron ver Pedro Vidal, Pilar Ribal y David Salom, junto a una nutrida delegación del Ayuntamiento de Calvià encabezada por su alcalde, Juan Antonio Amengual, municipio donde reside la flamante ganadora.

Completó el cuadro una buena muestra de la sociedad mallorquina, que no quiso perderse uno de esos acontecimientos que se recuerdan tiempo después y que ya forma parte de los álbumes de las grandes celebraciones de la isla.

Sons de Vi

Catar un vino y, acto seguido, escuchar cómo suena. Esa fue la propuesta de la velada de armonía entre vinos y música experimental, una cita distinta que reunió a más de una treintena de asistentes.

La idea era sugerente. Los caldos seleccionados por Catavinos se maridaron con un repertorio al piano a cargo de Neus Estarellas, en un juego donde las notas aromáticas y gustativas de cada vino acababan decidiendo las notas musicales que sonarían después. Un programa sorpresa, sin guion previo, que mantuvo la atención de la sala de copa en copa.

Vinos de Mallorca, paladar y oído trabajando a la vez.

El resultado fue una experiencia poco habitual, de esas que cuesta encontrar en la agenda cultural y que dejó a los presentes comentando los matices entre sorbo y acorde. Una manera original de entender que la música y el vino pueden conversar.

Nit de l’Art en Llucmajor

Llucmajor vivió una jornada de arte en la calle con la primera Nit de l’Art del municipio, Art & Co, impulsada por la alcaldesa Xisca Lascolas. Más de sesenta artistas tomaron el casco antiguo con música, danza y exposiciones de pintura, escultura y fotografía.

Entre los nombres plásticos figuraron Pascual de Cabo, Miguel Reche, Tòful Colom, Concha Camarena, Cati Gelabert Niel, Jordi Poquet, Ernesto Rodríguez, Patrick Guino, Gilles Blanchard y Rafael García Teranyina. Una propuesta que reunió a centenares de personas atraídas por el bullicio, el arte y las ganas de socializar.

La plaza de España, Ca s’Hereu y la parroquia hicieron de puntos neurálgicos de una noche que también arrimó el hombro al comercio y al tejido empresarial del pueblo, con la complicidad de varias bodegas locales.

Día de la Seguridad Privada

El Castillo de Bellver acogió la decimoctava edición del Día de la Seguridad Privada, una cita que el sector espera cada año y que encontró un escenario difícil de igualar.

La velada reunió a profesionales del ámbito y a representantes institucionales. Entre las autoridades estuvieron el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, junto a Gabriel Le Senne, presidente del Parlament, así como otros invitados del sector y sociedad civil.

Las asociaciones Aproser y ASSP, impulsoras del encuentro, volvieron a poner el foco en el papel de la seguridad privada y en quienes la sostienen día a día.

Hubo reconocimientos, conversación y ese ambiente de reencuentro tan propio de estas convocatorias.

Las murallas del castillo, con Palma a sus pies, pusieron el resto. Pocas sedes saben acompañar así una noche pensada para mirarse de frente y reconocer el trabajo compartido.

Círculo Mallorquín

El Círculo Mallorquín se prepara para soplar 175 velas y reafirmarse, casi sin discusión, como la entidad sociocultural más antigua de Baleares. Una cifra que impone respeto y que la casa ha querido celebrar como Dios manda.

El pistoletazo de salida no pudo ser más lucido. El Círculo ejerció de anfitrión de la 50ª Asamblea General de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales, una cita que cada año cambia de club y de ciudad y que la entidad llevaba tiempo deseando acoger.

Hasta Palma se acercaron presidentes y directivos de más de veinte entidades de toda España, algunas con una historia que arranca en 1814, como el Real Casino Antiguo de Castellón.

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Uno de los eventos de este encuentro fue la visita a la antigua casa del Círculo, hoy Cámara autonómica. El escenario, el Salón de Plenos, el viejo Salón de las Cariátides por el que han pasado tantos nombres ilustres a lo largo de los años. Esperamos con ganas los siguientes eventos para tan importante aniversario.