DIONÍS A TAULA
El renaixement d’una vinya i d’un vi (i II)
Vi i celler; Son Bunyola 2025
Com dèiem la setmana passada, Mallorca ha recuperat una vinya que feia més d’un segle que s’havia deixat de cuidar i, de retruc, la possessió (avui convertida en hotel) de Son Bunyola, de Banyalbufar, ha tornat a produir vi.
El professor, enginyer agrònom, enòleg i viticultor Pedro Balda Manzanos és l’artífex que això sigui possible. Ara bé, ell apunta a dues figures clau en l’assoliment del projecte. El primer és Vincent Padioleau, un francès que estima bojament Mallorca i que s’encarrega de la direcció de l’hotel; «sense el seu suport i determinació, no s’hauria recuperat la vinya». L’altra persona fonamental és el viticultor Jaume Font, de qui Balda diu que conèixer-lo va ser com veure Déu, perquè cuida la vinya com si fossin fills seus: «hi està pendent tot el temps, per a mi és indispensable perquè la meva vida es desenvolupa entre Mallorca i La Rioja, i necessit una persona que sàpiga seguir les instruccions i, alhora, que sàpiga entendre la vinya per si sol».
El resultat és un vi d’un daurant intens i viu, amb notes lleugeres de pastisseria, elaborat al celler Nacra (Inca). Balda comenta que destaca pel punt salí que té; d’una banda, perquè la terra és molt calcària i, d’altra banda, per la saladina que, impregnada en l’aire, arriba a les marjades d’arreu de la finca i, fins i tot, crema els pàmpols de la planta. «És un vi amb una bona acidesa, perquè la malvasia n’és la varietat reina —remarca Balda; per això, podem dir que és un vi amb energia en boca». Per maridar-lo, és un vi versàtil perquè pot acompanyar des d’un braç de me farcit de carn, panses i pinyons a una fideuà de marisc.
Per il·lustrar les botelles, s’han fet quatre etiquetes diferents. Són fotografies de la possessió, tres anteriors a 1936 i una de posterior a aquesta data. El vi es distribuirà entre els clients de l’hotel amb aquesta imatge. Fora de l’establiment, també es podrà trobar, però durà la denominació de Dragonera, que estarà etiquetat amb una obra del dissenyador gràfic de la Rioja Carlos Cones, en què surt dibuixada la vinya i la possessió de Son Bunyola. Per aportar un aire més retro, Cones ha recuperat la tipografia antiga de la paraula malvasia, que apareixia a l’etiqueta del vi de Son Bunyola del segle XIX.
Més d’un segle després, aquest paisatge de Banyalbufar recupera la seva essència amb un vi salí i amb història; una ampolla que tanca un passat recuperat i un futur que tot just comença a caminar.
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