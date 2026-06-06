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Cuina amb memòria

Fideus negres de pescador

Els fideus es poden fer secs o brouosos; sovint, dins la barca, es feien amb sipions (o les sípies més petites) i la seva tinta

Fideus negres de pescador. | ANTONI TUGORES

Fideus negres de pescador. | ANTONI TUGORES

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Antoni Tugores

Jeroni Solano Martínez, nascut a Cartagena i que als sis anys ja corria pels carrers del Terreno i de Gènova, va viure sempre de cara a la mar. Quan acabà la mili, es va enrolar en la tripulació del bou Carmen, de la família Pinya de Portocristo. Recordava el contramestre del port, Francesc Oliver Billoch, Mitja Bota, que vestia com un almirall. Treballà també al Cala Mitjana de Guillem Barceló i al Lupe, propietat dels Pelats. Va romandre 25 anys a Portocristo fins que passà a fer de cuiner a barques gamberes del port de Palma, fins què un cop d’ona de la vida, una malaltia, el va retirar.

Ingredients:

  • Fideus mitjancers
  • Sipions o sípies petites
  • Brou de peix
  • All
  • Julivert,OiSal Espècies grogues
  • Opcional, popa de peix i algun marisc sense closca.

Preparació:

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  • Dins la barca, Jeroni Solano Martínez (Cartagena, 1931 – Artà, 2004) preparava aquest plat d’una forma molt senzilla.
  • Agafava uns quants sipions, els eliminava la closca i els posava a sofregir dins una paella amb un poc d’oli.
  • Els anava remenant per tal que anassin perdent la mascara. Jeroni, pescador i cuiner de barques de bou, preferia els sipions a les sípies perquè no aporten tanta tinta, que no ha de ser excessiva.
  • Ho salava. Per altra banda, posava els fideus dins un calderó (si havien de ser secs) o dins una olla si les volia brouosos o melosos i hi afegia un poc de brou de peix, que d’això sempre anaven ben servits a la barca, perquè dins l’olla del brou hi anava a parar el peix malmenat que no es podia treure a la llotja, juntament amb mol·luscs i marisc igualment defectuosos.
  • Abocava un poc de brou dins la paella dels sipions i de seguida, netejant la paella, vessava el brou i els sipions dins el calderó o l’olla dels fideus, aportant el sabor i el color de la tinta.
  • Ja per acabar el plat, hi agregava una picada fineta d’all i julivert, així com un polset d’espècies grogues i rectificava de sal. Pocs minuts després, ja es podien servir.
  • El plat, fet a casa, podia ser força diferent. A més d’un sofregit de ceba i tomàtiga, amb els sipions i el brou de peix, s’hi poden posar trossets de peix blanc, així com unes gambes pelades, musclos sense closca cuits al vapor i qualque altre tipus de mol·lusc o marisc.

TEMAS

  • Palma
  • Mar
  • cuina amb memòria
  • Las recetas de cocina de Antoni Tugores
  • Recetas Mallorquinas
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