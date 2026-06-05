La soledad del teletrabajo: un estudio alerta de su impacto en la salud mental

Trabajar desde casa puede ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos, pero también puede reducir una parte esencial —y a menudo invisible— de la vida cotidiana: el contacto social espontáneo. Las conversaciones breves con compañeros, los cafés improvisados o el simple hecho de salir de casa forman parte de una red de pequeños vínculos que pueden proteger el bienestar emocional.

Más horas de soledad y más malestar psicológico

El estudio, firmado por Natalia Emanuel, Emma Harrington y Amanda Pallais, analiza datos de cinco encuestas representativas de Estados Unidos realizadas entre 2011 y 2024, con una muestra de 588.322 personas. Para evitar comparar directamente a quienes deciden teletrabajar con quienes no —una elección que podría estar condicionada por el propio estado emocional—, las investigadoras observaron la evolución de las personas con ocupaciones adaptables al trabajo remoto y la compararon con la de sectores que requieren más presencialidad.

Los resultados apuntan a que, después de la pandemia, los trabajadores en empleos teletrabajables pasaron aproximadamente una hora más al día solos, redujeron la socialización después del trabajo y registraron un aumento del malestar psicológico, medido con la escala K-6. El efecto fue especialmente acusado entre las personas que vivían solas: en este grupo, la probabilidad de pasar todo un día sin contacto social creció mucho más que entre quienes convivían con pareja o familia.

El valor de las pequeñas interacciones

La investigación pone el foco en una dimensión a menudo ignorada del trabajo presencial: su papel como espacio de contacto social cotidiano. No se trata solo de tener reuniones o conversaciones profundas con compañeros, sino también de acumular interacciones breves que rompen el aislamiento: saludar a alguien, compartir un café, coincidir en un trayecto o trabajar rodeado de otras personas.

Eso no significa que el teletrabajo sea perjudicial para todo el mundo ni que haya que volver acríticamente al modelo presencial. El artículo recuerda que muchas personas valoran positivamente la flexibilidad, el ahorro de tiempo y la posibilidad de conciliar mejor. La propia investigación admite que no puede distinguir con precisión entre teletrabajo total y modelos híbridos, ni identificar si hay perfiles para los que trabajar desde casa puede tener efectos positivos.

La cuestión, por tanto, no es solo dónde se trabaja, sino cómo se evita que la flexibilidad acabe convertida en aislamiento. Según el estudio, coordinar días de presencialidad, facilitar espacios de interacción informal o pensar estrategias específicas para las personas que viven solas podría preservar los beneficios del teletrabajo sin perder de vista su coste más silencioso: la desaparición de vínculos cotidianos que también sostienen.

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El teletrabajo, hoy

Desde 2021, rige en España la ley del trabajo a distancia, que permite a las empresas pactar, de común acuerdo con sus trabajadores, la posibilidad de realizar parte de la jornada a distancia. En dicho acuerdo, que puede ser individual, de empresa o fijado por convenio colectivo, las partes de manera voluntaria establecen las condiciones en las que se lleva a cabo el teletrabajo y qué colectivos pueden acogerse. La ley de teletrabajo reconoce el mismo como un derecho, pero no como una obligación, es decir, si una empresa se niega a que sus trabajadores ejerzan a distancia, estos no pueden exigírselo, de la misma manera que aquellos empleados que no quieran ejercer desde su casa no pueden ser obligados a ello.