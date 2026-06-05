El chef Andreu Genestra propone una “experiencia mallorquina extrema” al frente del restaurante Mayolet en La Reserva Rotana

Para el chef Andreu Genestra, el lujo llevado a la mesa está en saborear un tomate de su propio huerto, beber un buen vino de bodegas de la zona, acompañar la comida con un pan casero y servirlo en platos de cerámica artesana. Y es lo que hace en el restaurante Mayolet, en La Reserva Rotana de Manacor, donde ha asumido la dirección culinaria de este complejo de lujo. Hasta allí ha trasladado la esencia del restaurante Senzill para ofrecer una “experiencia mallorquina extrema”. Junto a él está Irene Lluch, cocinera con años de experiencia en el equipo Genestra.

Esa "experiencia mallorquina extrema" puede traducirse, en opinión de Andreu Genestra, en un sopar a la fresca para compartir en plan familiar. “Vamos a dar lo que pasaba en los años 50, 60, que los mallorquines abríamos las puertas de nuestras casas y dábamos lo mejor que teníamos”, explica el chef. El trato cercano y conocer a los clientes por su nombre también entra en la ecuación de Genestra, que a lo largo de su trayectoria ha logrado una estrella Michelin, una estrella verde Michelin y 2 soles Repsol.

Ajoverde de pistachos, gambitas confitadas y trampó. / Montse Terrasa

Una antigua finca agrícola es hoy un agroturismo de diez habitaciones con piscina, rodeado de viña y huerto, donde Genestra y Lluch ofrecen un ‘aperitivo’ de lo que será la oferta gastronómica de este complejo hotelero de lujo en Manacor, todavía en proceso de transformación y que abrirá en julio, después de habver sido adquirida por un grupo de inversores de Singapur. De momento, la carta de Mayolet, se basa en el producto de proximidad. Para ello, recurre a fincas vecinas, como es S’Hort de sa Vall, de donde se proveen de hortalizas y frutas, mientras el huerto del restaurante va creciendo. Se trata de una cocina inspirada en la de los cellers mallorquines de toda la vida y por la que están apostando cocineros como Genestra o Maria Solivellas con la recuperación de Ca’n Marron en Inca.

Parte del equipo directivo de La Reserva Rotana presentó este pasado jueves la propuesta gastronómica de Mayolet a diferentes medios. Genestra es el director culinario de todo el complejo y Lluch será quien esté al frente de la cocina. El menú que presentaron ayer, como muestra de la carta, comenzó con un ajoverde de pistachos, gambitas confitadas y trampó, al que siguió un escabeche de pargo, unas cigalas al pesto de perejil y menta con queso mahonés y un plato de tomates del huerto de la finca confitados con peix sec y piñones, una de las propuestas con las que más disfruta el chef.

Tras estos platos para compartir, se sirvieron mero frito en adobo sobre alcachofa confitada y conill i porc negre amb col, todo un guiño a un plato típico mallorquín.

Irene Lluch emplató el refrescante postre ante los comensales y comentó que era una elaboración inspirada en la llet freda de Capdepera, en la que se mezclaban los sabores del gató de almendra, la canela y el limón.

En Mayolet se ofrecen vinos de bodegas de Manacor, como Miquel Gelabert y Es Fangar, pero tiene en proyecto elaborar su propio vino de las 3,2 hectáreas de viñedo que cuenta la finca, en la que se cultivan las variedades cabernet sauvignon, merlot y sirah.

Andreu Genestra e Irene Lluch. / Montse Terrasa

La Reserva Rotana es un complejo hotelero de lujo que incluye un hotel de 5 estrellas rodeado de viñedos, un club de golf privado y un agroturismo, Mayolet. Fundado en 1997 por Juan Ramón Theler y su esposa, la princesa Loretta Zu Sayn-Wittgenstein, ha sido refugio para la jet set europea y personajes célebres como Boris Becker, Elle Macpherson y Mónica Naranjo, por citar algunos de los nombres que se han hospedado en este lugar.

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Una vez finalizada la renovación de La Reserva Rotana, el complejo contará con diferentes restaurantes, cada uno de ellos con una carta específica, aunque con el producto mallorquín como protagonista.