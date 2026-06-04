Sa Foradada no será el único gran mirador del eclipse: las alternativas para evitar las aglomeraciones en Mallorca

Cuando se habla de contemplar una puesta de sol en Mallorca, pocos lugares aparecen tan rápido en la conversación como Sa Foradada. El espectacular saliente rocoso situado entre Deià y Valldemossa se ha convertido en uno de los enclaves más fotografiados de la isla y, desde que comenzó la cuenta atrás para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, son muchos los que dan por hecho que será también el lugar ideal para presenciar el fenómeno.

La imagen resulta irresistible: un eclipse total coincidiendo con la puesta de sol, frente al Mediterráneo y desde uno de los paisajes más icónicos de la Serra de Tramuntana. Sin embargo, la pregunta que cada vez se hacen más aficionados es otra: ¿se verá realmente tan bien desde Sa Foradada como la gente cree? Y, sobre todo, ¿merece la pena concentrar allí a miles de personas cuando existen muchas más opciones repartidas por toda la costa mallorquina?

Un punto privilegiado para observar el eclipse

Para responder a estas cuestiones, la aplicación TresEclipses, desarrollada por el mallorquín Javier García, permite analizar con precisión las condiciones de observación de cada ubicación de la isla. La herramienta combina cartografía, simulaciones del horizonte real, modelos del terreno y cálculos astronómicos para determinar si una localización concreta tendrá visibilidad suficiente durante el momento más importante del eclipse.

Los datos correspondientes a Sa Foradada confirman que se trata, efectivamente, de un lugar privilegiado para la observación. La simulación muestra una oscuración del 100% del Sol, lo que garantiza la entrada en la fase de totalidad, mientras que la duración prevista alcanza los 90 segundos, ligeramente por encima de la que registrarán otros puntos de Mallorca. Además, el análisis indica una visibilidad efectiva del terreno del 90,6 %, con una elevación de 255 metros sobre el nivel del mar, factores que contribuyen a mantener despejada la línea de visión hacia el horizonte occidental.

El momento culminante del eclipse llegará a las 20:30:50 horas, apenas unos minutos antes de la puesta de sol, creando una escena que promete ser una de las más espectaculares que se recuerdan en la isla.

Entonces, ¿es el mejor sitio de Mallorca?

La respuesta corta es que Sa Foradada es un lugar excelente para ver el eclipse, pero no necesariamente el único ni el mejor para todos los observadores. Uno de los mensajes que busca transmitir TresEclipses es que existe la falsa sensación de que solo unos pocos lugares permitirán contemplar la totalidad, cuando la realidad es mucho más favorable. El eclipse podrá observarse desde una amplia parte de la costa occidental y septentrional de Mallorca siempre que exista una visión limpia del horizonte sobre el mar.

De hecho, numerosos miradores costeros, cumbres de la Serra de Tramuntana, áreas elevadas y puntos orientados hacia el oeste ofrecerán condiciones muy similares a las de Sa Foradada. En muchos casos, la diferencia entre ubicaciones será mínima desde el punto de vista astronómico.

El verdadero problema: la masificación

La gran amenaza para quienes planean acudir a Sa Foradada no parece estar en el eclipse, sino en el acceso. El próximo 12 de agosto coincide con una de las épocas de mayor afluencia turística del año y las previsiones apuntan a una llegada masiva de visitantes atraídos por un acontecimiento astronómico que no volverá a repetirse con estas características en décadas. Las carreteras de la Serra de Tramuntana ya soportan una elevada presión durante el verano y muchos expertos consideran probable que se produzcan importantes retenciones en los accesos a los lugares más populares.

En este contexto, concentrar a miles de personas en un único enclave podría generar dificultades de movilidad, problemas de aparcamiento y largas esperas justo antes del momento clave del eclipse.