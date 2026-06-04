Llega ‘Amor Mallorquinista’: el ‘First Dates’ para solteros que buscan su "medio dimoni" en Son Moix

Gent Mallorquinista prepara para este verano una cita muy especial para quienes buscan algo más que compañía en la grada. El próximo 17 de julio, la Finca de Binissatí acogerá Amor Mallorquinista, un encuentro pensado para personas solteras que comparten una misma pasión: el RCD Mallorca.

La idea es sencilla: si ya te sabes de memoria el camino al estadio, si tienes tu ritual antes de cada partido y si te dejas la voz animando al equipo, ¿por qué no encontrar a alguien con quien celebrar los goles… y también el camino de vuelta a casa?

Una cita con escudo propio

El evento se presenta como una experiencia única para auténticos mallorquinistas que quieran conocer a otras personas en un ambiente relajado, con humor y sin presión. Una especie de ‘First Dates’ mallorquinista, pero con el escudo como primer tema de conversación y con el hielo roto desde el minuto uno.

Porque aquí no hará falta preguntar “¿y tú de qué equipo eres?”. La respuesta ya viene de serie.

Según la organización, la velada combinará música en directo, buen ambiente, sorpresas y dinámicas pensadas para que los asistentes puedan conectar de forma natural. Todo ello en un entorno rústico y especial como la Finca de Binissatí, un escenario ideal para que surja la chispa entre risas, fútbol y sentimiento mallorquinista.

De media naranja a “medio dimoni”

Desde Gent Mallorquinista lanzan el evento con un mensaje claro: quienes estén buscando a su “medio dimoni" tienen una oportunidad perfecta para conocer a alguien que viva el fútbol con la misma intensidad.

La cita está dirigida a personas sin pareja que quieran compartir no solo una cena o una conversación, sino también una forma de vivir el mallorquinismo: los nervios antes del partido, los goles cantados a pleno pulmón, las previas y esa mezcla de sufrimiento y orgullo tan propia de la afición bermellona.

El formulario, primer paso para el fichaje

Para participar, los interesados deberán rellenar un formulario de inscripción. Las respuestas servirán para que la organización conozca mejor a cada participante y pueda preparar las dinámicas del evento.

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Gent Mallorquinista pide sinceridad, sentido del humor y ganas de pasarlo bien. Además, asegura que toda la información será tratada de forma confidencial y utilizada exclusivamente para la organización de la cita.