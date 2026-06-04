León XIV se viste en Zaragoza: "La única medida que nos dieron fue la de la cabeza para la mitra"

Cuando sonó el teléfono, Daniel López Montañés no imaginaba que al otro lado iba a comenzar el encargo más importante de la historia de ZaraSanta. La llamada llegó desde la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, cliente habitual del taller zaragozano, pidiéndole que acudiera a una reunión. Así comenzó una historia que va a acabar con el papa León XIV vestido con ropa de Zaragoza en los actos que celebrará con motivo de su presencia en España del 6 al 12 de junio.

"Empecé a ver bocetos y documentación y pensé: esto es gordo", recuerda el gerente de ZaraSanta. Por entonces ni siquiera sabía que el papa León XIV iba a visitar España. Lo que descubrió aquel día de mediados de abril fue que el taller zaragozano iba a participar en la confección del vestuario litúrgico para los actos de la visita papal. Un trabajo que, semanas después, acabaría multiplicándose hasta convertir a ZaraSanta en la empresa encargada de vestir no solo los actos de Barcelona, sino también los de Madrid e Islas Canarias.

"Cuando la visita se hizo oficial, me llamaron para decirme que habían recomendado nuestro nombre a la Conferencia Episcopal. Después llegó Madrid y más tarde Tenerife. Al final hemos asumido los tres encargos", explica.

Desde mediados de abril, el ritmo de trabajo en el taller se ha acelerado. El proyecto ha obligado a diseñar, fabricar, revisar y empaquetar miles de prendas en tiempo récord.

En Barcelona el diseño ya estaba definido, pero en Madrid el proceso fue mucho más complejo. "Tuvimos que hacer distintos bocetos y propuestas hasta que se eligió una de ellas. Todo el trabajo relacionado con el papa se ha realizado conjuntamente con varios sacerdotes de la Conferencia Episcopal y nuestro equipo".

El volumen del encargo impresiona. ZaraSanta ha confeccionado 4.930 prendas para cardenales, obispos y sacerdotes, además de la docena destinada al propio sumo pontífice.

"La complejidad ha estado presente desde el principio. En Madrid empezamos con un pedido de unas 1.000 prendas y finalmente hemos acabado haciendo cerca de 2.300", señala.

La única indicación concreta llegada desde el entorno papal fue una medida muy específica. "La única medida que nos dieron fue la de la cabeza del papa para la mitra. Todo lo demás se canaliza a través de su maestro de ceremonias, que es quien revisa y aprueba cada detalle". ZaraSanta ha confeccionando la vestimenta completa, que consta, entre otras, de humerales, capas pluviales, la mitra y la casulla, así como otros elementos para la celebración como paleas, corporales y mautergios.

Una tonelada

La magnitud del trabajo también puede medirse en cifras. El taller ha empleado alrededor de 4.000 metros de tejido y ha preparado unas 90 cajas para el envío. "Si hablamos de peso, seguramente estaremos cerca de una tonelada". A pesar de la presión de los plazos, Daniel asegura que nunca temieron por no llegar a tiempo. "Desde el principio tuve claro que podíamos hacerlo. Tenemos un gran equipo y unos proveedores muy sólidos".

Parte del mérito, insiste, corresponde a las trabajadoras y colaboradores que han participado en el proyecto. "Toda la plantilla se ha implicado muchísimo y hemos mejorado procesos para ganar tiempo y eficiencia".

La repercusión mediática ya ha empezado a notarse. Sacerdotes de distintos lugares han mostrado interés por adquirir algunas de las prendas vinculadas a la visita papal. "Creemos que habrá demanda no solo en España, sino también en Estados Unidos y Latinoamérica. Hay mucho interés por este tipo de piezas vinculadas a la visita del papa", opina.

Sin ir más lejos, este mismo martes a primera hora de la mañana ha llegado un correo electrónico desde Cuenca en el que solicitaban el encargo de las prendas que va a vestir el papa en España: “A los sacerdotes les gusta tenerlas de recuerdo. La casulla que va a llevar en Madrid se va a vender mucho. La gente la va a querer”, relata el gerente de ZaraSanta.

Daniel López Montañés, gerente de ZaraSanta. / Josema Molina

Sin embargo, para Daniel hay algo que está por encima del impacto comercial. Será el momento en que vea al pontífice con prendas salidas de su taller. "Ver al papa vestido con estas prendas será una emoción enorme".

Estará presente en uno de los actos de Barcelona y espera vivirlo de cerca. Después de semanas de trabajo, llamadas, diseños, pruebas y miles de puntadas, llegará el instante más esperado. "Para alguien que se dedica a este sector, vestir al papa en tu propio país es probablemente lo máximo que te puede pasar profesionalmente".

ZaraSanta entregó el material para los actos en Barcelona el pasado 29 de mayo, el 2 de junio salieron los paquetes con destino Santa Cruz de Tenerife y este jueves estará todo en Madrid. En un tiempo récord, de menos de dos meses, la empresa ha sido capaz de vestir al papa y su séquito.

La semana que viene volverán a la normalidad, recuperando pedidos que han tenido que dejar de lado: “Teníamos clientes de mes y medio con prendas encargadas y les hemos tenido que decir que lo sentíamos mucho, pero que hasta después de la visita del papa no le podíamos entregar los pedidos. La mayoría de sacerdotes que han oído la noticia nos han dicho que nos dedicásemos confeccionar la ropa del papa, que podían esperar hasta que fuera necesario”.

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Ahora habrá que esperar hasta el 6 de junio para ver las prendas que ZaraSanta ha confeccionado para León XIV y sus concelebrantes. Esta historia se ha desarrollado con la máxima discreción.