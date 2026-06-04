El próximo 12 de agosto de 2026 será una fecha marcada en rojo para los aficionados a la astronomía de Mallorca. La isla vivirá una jornada excepcional en la que coincidirán un eclipse solar total, una espectacular puesta de sol eclipsada y la lluvia de estrellas de las llàgrimes de Sant Llorenç. A medida que se acerca la fecha, una de las preguntas que más se repite es si determinados municipios podrán contemplar realmente la fase total del eclipse. Estar dentro de la franja de totalidad no siempre garantiza una buena observación, especialmente cuando el Sol se encuentra tan cerca del horizonte durante los últimos minutos del día.

La importancia del horizonte en un eclipse al atardecer

Precisamente para resolver estas dudas ha nacido TresEclipses, una aplicación desarrollada por el mallorquín Javier García, informático y físico de profesión, que permite analizar con detalle las condiciones de observación desde cualquier punto de la isla. La herramienta utiliza mapas interactivos, simulaciones del relieve, modelos tridimensionales del horizonte y cálculos astronómicos para determinar si montañas, elevaciones o accidentes del terreno podrían ocultar el Sol en el instante más importante del fenómeno.

Además de ofrecer análisis detallados para numerosos municipios, TresEclipses permite consultar decenas de localizaciones de Mallorca, comparar resultados y planificar la observación con antelación. Los lectores que quieran descubrir qué ocurrirá en otros puntos de la isla pueden consultar directamente la aplicación y acceder a estudios específicos para cada ubicación.

¿Se verá el eclipse solar total del 12 de agosto en Estellencs?

Los datos de TresEclipses han permitido estudiar con precisión esta cuestión para Estellencs, aportando una respuesta basada en simulaciones reales del terreno y en parámetros astronómicos específicos para la fecha del eclipse. Según los cálculos realizados por la aplicación, el instante de máxima ocultación se producirá a las 20:31:01 horas, cuando el Sol se encuentre apenas a 2,8 grados sobre el horizonte. Se trata de una altura extremadamente baja, una circunstancia que explica por qué existe tanta incertidumbre sobre numerosos puntos de la costa mallorquina.

A esa hora, la simulación indica que la ubicación analizada mantiene una visibilidad efectiva del terreno del 87,5 %, suficiente para conservar la línea de visión hacia el Sol pese a la presencia del relieve característico de la zona. El estudio toma como referencia un emplazamiento situado a 149 metros de altitud, incorporando las condiciones reales del entorno.

La respuesta: sí se verá el eclipse solar total en Estellencs

Tras analizar la orografía, la altura del Sol y la visibilidad del horizonte, la conclusión es clara: sí, el eclipse solar total del 12 de agosto será visible desde Estellencs. Los datos muestran una ocultación del 100% del disco solar, lo que confirma que el municipio podrá entrar en la fase de totalidad. Además, el fenómeno alcanzará una duración aproximada de 80 segundos, durante los cuales la luna cubrirá completamente el sol en uno de los espectáculos astronómicos más extraordinarios que podrá contemplarse desde Mallorca en décadas.

Quienes deseen comprobar qué ocurrirá en otras localidades de la isla pueden consultar los análisis detallados disponibles en TresEclipses, que ofrece información específica para numerosos puntos de observación repartidos por toda Mallorca.