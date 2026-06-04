Eclipse solar en Mallorca: estos son los municipios desde donde no se verá

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en Mallorca se perfila como uno de los eventos astronómicos más esperados de la década. Sin embargo, no toda la isla tendrá la misma experiencia. Aunque la mayoría de la atención se centra en los miradores de la Serra de Tramuntana y la costa con horizonte despejado hacia el oeste, el análisis técnico de la aplicación TresEclipses confirma que existen numerosos puntos donde el fenómeno no será visible en su fase total debido a la orografía y la posición del Sol.

Según los datos proporcionados por TresEclipses, el principal factor limitante en estos casos no es la ubicación geográfica general, sino la altura del horizonte real, que en muchos municipios bloquea la línea de visión en el momento crítico del eclipse.

Zonas donde el horizonte impedirá ver la totalidad

El estudio identifica varios municipios y áreas de la isla donde el eclipse quedará por debajo del horizonte, impidiendo su observación completa. Entre ellos destacan:

Galilea : con el Sol a aproximadamente 4º bajo el horizonte , la totalidad no será visible según TresEclipses

: con el Sol a aproximadamente , la totalidad no será visible según TresEclipses Puigpunyent : hasta 8,9º bajo el horizonte , uno de los valores más limitantes

: hasta , uno de los valores más limitantes Andratx : alrededor de 5,3º bajo el horizonte

: alrededor de Son Rapinya : aproximadamente 2,3º bajo el horizonte

: aproximadamente Selva : cerca de 3,1º bajo el horizonte

: cerca de Inca : alrededor de 1,6º bajo el horizonte

: alrededor de Lloseta : con unos 7,2º bajo el horizonte

: con unos Pollença : aproximadamente 5,2º bajo el horizonte

: aproximadamente Centro de Palma : alrededor de 1º bajo el horizonte

: alrededor de Portocolom: cerca de 1,7º bajo el horizonte

Además, otros puntos como Sóller y el Port de Sóller, así como municipios del interior como Mancor de la Vall, Binissalem, Alaró, Búger, Muro y Llubí, presentan igualmente limitaciones importantes en la visibilidad del fenómeno, según el modelo de simulación del terreno. En el caso de Bunyola, el análisis también refleja restricciones significativas de horizonte en distintas zonas del municipio, con valores que impiden una visión completa del eclipse en el instante de máxima ocultación.

El papel clave del relieve en el eclipse de Mallorca

Estos resultados, según TresEclipses, ponen de relieve un aspecto fundamental del eclipse en Mallorca: no basta con estar dentro de la franja de totalidad. La Serra de Tramuntana, las elevaciones interiores y las ondulaciones del terreno pueden bloquear el horizonte incluso en ubicaciones relativamente cercanas entre sí. Mientras algunas zonas costeras y miradores elevados disfrutarán de condiciones óptimas, otros muchos puntos de la isla quedarán fuera del espectáculo total. Esto refuerza la importancia de planificar con antelación los desplazamientos, especialmente en un contexto de previsión de alta afluencia de visitantes y posibles problemas de movilidad en las carreteras mallorquinas.

Consulta interactiva en la aplicación TresEclipses

Toda esta información ha sido elaborada a partir de los modelos de simulación de la aplicación TresEclipses, que permite analizar con precisión la visibilidad del eclipse desde cualquier punto de la isla. La herramienta ofrece mapas interactivos, simulaciones del horizonte real y comparativas entre ubicaciones, lo que permite a los usuarios comprobar por sí mismos si un lugar concreto tendrá visibilidad del eclipse total o no.