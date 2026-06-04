Cinco planes familiares en Mallorca para este fin de semana: ferias, cine y humor

Mallorca ofrece este fin de semana una agenda cargada de planes para disfrutar en familia: desde ferias culturales hasta espectáculos de humor. Del viernes 5 al domingo 7 de junio, la isla reúne propuestas gratuitas y actividades con entrada para organizar una salida divertida sin depender solo de la playa.

Para familias con niños pequeños, las opciones más cómodas son la Fira de Biniali, la Feria del Libro de Palma y la cartelera infantil. Para quienes vayan con adolescentes, el espectáculo de improvisación de Aguilera y Mení en el Auditorium suma una alternativa nocturna con humor y participación del público.

1. Fira de Biniali: talleres y ambiente de pueblo

Biniali celebra su feria con actividades infantiles, música y propuestas para pasar la mañana en familia. Es un plan sencillo, al aire libre y con el atractivo de las ferias pequeñas: paseo, talleres, producto local y ambiente de pueblo.

Cuándo: sábado 6 y domingo 7 de junio. Dónde: Biniali, municipio de Sencelles. Precio: entrada libre. Actividad destacada: taller de peonzas pintadas el sábado de 10:00 a 11:30 h y animación infantil a las 11:30 h. Edad recomendada: a partir de 4 años.

2. Fira del llibre en Palma: cuentos, casetas y paseo por el centro

La Fira del llibre de Palma afronta su último fin de semana en Plaça d’Espanya. Es una opción cómoda para familias que buscan un plan cultural sin complicaciones: casetas de librerías, presentaciones, firmas y actividades vinculadas a la lectura.

Cuándo: hasta el domingo 7 de junio. Horario: de 10:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:30 h. Dónde: Plaça d’Espanya, Palma. Precio: acceso gratuito. Edad recomendada: todos los públicos.

3. Cine en familia: películas para niños en salas de Mallorca

La cartelera de Mallorca ofrece varias opciones para ir al cine con niños este fin de semana. Entre los títulos familiares que aparecen en salas de Palma figuran Super Mario Galaxy: La película, Shrek, Fleak, Las ovejas detectives y La familia Benetón +2.

Cuándo: viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de junio, según horarios de cada cine. Dónde: cines de Palma y otros municipios de Mallorca, según cartelera. Precio: variable según sala, sesión y promociones. Edad recomendada: según película; revisar calificación por edades.

4. Aguilera y Mení en el Auditorium: humor para familias con adolescentes

El Auditorium de Palma recibe a Aguilera y Mení con Misión Impro-sible, un espectáculo de improvisación cómica con monólogos, parodias y participación del público. No es un plan infantil, pero sí puede funcionar para familias con hijos adolescentes que busquen una salida diferente el sábado por la noche.

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Cuándo: sábado 6 de junio, a las 21:00 h. Dónde: Sala Magna del Auditorium de Palma. Precio: entradas desde 32 €. Duración: aproximadamente 90 minutos. Edad recomendada: mayores de 16 años.

5. Fira de sa Sabata i Artesania de Lloseta: artesanía, tradición y paseo familiar

Lloseta celebra la jornada principal de la Fira de sa Sabata i Artesania, una cita vinculada al pasado zapatero del municipio. Es un plan de domingo por la mañana para pasear, ver artesanía, conocer oficios tradicionales y acercarse a una feria con identidad local.