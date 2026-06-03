La mejor hamburguesa de Mallorca ya tiene seis finalistas: estos son los restaurantes que luchan por el título de Sa Millor

La carrera por encontrar la mejor hamburguesa de Mallorca entra en su fase decisiva. El concurso Sa Millor ya tiene a sus seis restaurantes finalistas después de una votación popular que ha superado las 2.000 participaciones y que ha movilizado a clientes de distintos puntos de la isla.

Tras revisar y validar las votaciones recibidas, la organización ha dado a conocer los seis establecimientos que siguen adelante en el certamen. Una lista que va mucho más allá de Palma ya que la mayoría de propuestas se encuentran en la Part Forana: Inca, Campos, Portocristo, Cala d’Or o la Colònia de Sant Jordi.

Los seis finalistas

Los restaurantes clasificados son:

La Nokeadora — Xtrem Smash Burger (Inca): Una burger contundente y muy carnívora: doble smash de vaca madurada, cheddar americano, salsa honey ranch, mermelada de papada ibérica, tierra de cacahuetes y torreznos crujientes, todo en pan potato roll. La propia ficha la presenta como una propuesta pensada para “impactar” desde el primer bocado. Precio: 15,90 euros.

Xtrem Smash Burger (Inca) / Sa Millor

Rockstar — Burger Doze Campos (Campos): La candidata del campeón de 2025 apuesta por una fórmula intensa y cremosa: doble carne de cebón, cheddar curado ahumado, queso edam, mayonesa de bacon, salsa Emmy by Doze, potato roll y polvo de Doritos. Precio: 12,50 euros.

Burger Doze Campos (Campos) / Sa Millor

Snuffle Truffle — Azuca (Palma): Una smash con aire gourmet que juega la carta de la trufa: brioche, carne Angus/Wagyu, mayonesa de trufa, cebolla roja encurtida, cebolla asada, cheddar, tocino y pepinillos. El restaurante explica que la ha ido perfeccionando desde su apertura. Precio: 14 euros.

Azuca (Palma) / Sa Millor

Sobrasaurus — Dinoburguer (Portocristo, Manacor): La propuesta más mallorquina en concepto: carne de cerdo mezclada con sobrasada, queso mahonés fundido, cebolla caramelizada, pepinillos, huevo de codorniz, salsa burger especial y pan de patata. Precio: 13 euros.

Dinoburguer (Portocristo, Manacor) / Sa Millor

La Trufada — TO-DO «Food & More» (Cala d’Or, Santanyí): Una burger de perfil gourmet, con la trufa como protagonista: 180 gramos de vaca madurada, cheddar, beicon, cebolla caramelizada, huevo y salsa trufada. La ficha la presenta como una propuesta entre lo contundente y lo sofisticado. Precio: 14,90 euros.

TO-DO «Food & More» (Cala d’Or, Santanyí) / Sa Millor

La Isleña — Surikata Burger (Colònia de Sant Jordi, ses Salines): Una hamburguesa con acento local, basada en productos de proximidad y sabores baleares: pan de patata, patty de ternera nacional madurada 30 días en seco, gouda, queso mahonés, escalivada y mayonesa de sobrasada con miel. Precio: 17 euros.

Surikata Burger (Colònia de Sant Jordi, ses Salines) / Sa Millor

Estos seis locales competirán ahora por convertirse en el establecimiento con la mejor burger de Mallorca.

Una final muy repartida por la isla

Uno de los aspectos más llamativos de esta edición es la distribución geográfica de los finalistas. Solo uno de los seis clasificados se encuentra en Palma, mientras que el resto procede de diferentes zonas de Mallorca.

La organización destaca precisamente este punto como uno de los grandes objetivos del concurso: descentralizar la escena burger y demostrar que el talento gastronómico de la isla no se concentra únicamente en la capital.

La fase popular también ha servido para animar a los clientes a visitar nuevos locales, probar propuestas diferentes y descubrir hamburgueserías fuera de sus rutas habituales.

Burger Doze Campos quiere repetir título

Entre los nombres clasificados destaca Burger Doze Campos, que llega a esta fase con un reto añadido: intentar revalidar el título conseguido en 2025.

El local de Campos se convierte así en uno de los nombres a seguir durante la recta final del concurso, aunque tendrá que medirse con cinco propuestas que también han logrado el respaldo del público.

Junio y julio, meses decisivos

A partir de ahora, la decisión ya no dependerá del voto popular. Los seis restaurantes finalistas serán valorados por un grupo de jueces durante los meses de junio y julio.

Será este jurado el encargado de probar y puntuar las propuestas para decidir cuál de ellas se convierte finalmente en la mejor hamburguesa de Mallorca.

El concurso continúa en Ibiza y Formentera

Aunque la fase de Mallorca ya ha cerrado su primera etapa, el certamen seguirá ahora su recorrido en las Pitiusas. Según la organización, la etapa de Ibiza y Formentera arrancará a partir del próximo lunes.

Mientras tanto, los restaurantes participantes que no han pasado a la final seguirán formando parte del club hasta final de año, con presencia en el mapa de burgers y en la web oficial, además de poder participar en acciones especiales, sorteos, concursos y actividades dirigidas a la comunidad burger.

Con más de 2.000 votos registrados y seis finalistas repartidos por diferentes puntos de la isla, Mallorca ya mira hacia una final con mucho sabor.