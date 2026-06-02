Los mejores y peores helados bombón del súper, según la OCU: mucha grasa vegetal y un aditivo presente en todos

Con el calor ya instalado en Mallorca y los congeladores de los supermercados llenos de helados, la OCU lanza una advertencia que afecta de lleno a uno de los productos estrella del verano: los helados bombón de palo. Según un análisis de la organización, muchos de los que se venden en grandes cadenas están lejos de la receta tradicional y recurren de forma generalizada a grasas vegetales, jarabes, aromas industriales y aditivos.

La Organización de Consumidores y Usuarios ha analizado 24 helados tipo bombón, doce de chocolate negro y otros doce almendrados, todos ellos a la venta en supermercados. La conclusión es contundente: se trata de productos ultraprocesados, con una composición que poco tiene que ver con el helado clásico elaborado con grasas lácteas, manteca de cacao, huevo y azúcar.

Poca nata, poca manteca de cacao y muchas grasas vegetales

Uno de los puntos que más llama la atención del informe es la escasa presencia, o directamente ausencia, de grasas lácteas como la nata o la mantequilla. Según la OCU, esta sustitución responde a una estrategia para abaratar costes.

En su lugar, todos los helados analizados incorporan mayoritariamente grasas vegetales como coco, palma o girasol. Estas grasas también se utilizan para reemplazar la manteca de cacao, uno de los ingredientes básicos que debería estar presente en un buen bombón helado.

El resultado, según la organización, es un producto con sabores que se alejan del perfil esperado en un helado de calidad.

Jarabes en lugar de azúcar

La OCU también señala que el uso exclusivo de azúcar es excepcional. En todos los productos analizados aparecen mezclas de azúcar con jarabes de glucosa y fructosa, ingredientes que permiten reducir costes, pero que también pueden empeorar la experiencia de degustación.

La organización advierte de que estos jarabes son habituales en muchos productos ultraprocesados y contribuyen a alejar el helado de una elaboración más tradicional.

Hasta ocho aditivos por helado

Otro de los aspectos más llamativos del análisis es la presencia de aditivos. La OCU ha detectado hasta ocho aditivos por helado. Algunos, como conservantes o antioxidantes, pueden tener una función tecnológica justificada. Sin embargo, otros sirven para compensar la falta de ingredientes de mayor calidad.

Es el caso de los emulsionantes, utilizados para suplir la ausencia de yema de huevo; los estabilizantes, que ayudan a dar cuerpo a mezclas pobres; o los colorantes y aromas, empleados para simular sabores como la vainilla o el huevo.

La organización pone el foco especialmente en tres aditivos que considera no recomendables: E-442, E-476 y E-471. Este último, según el informe, aparece en los 24 helados analizados.

Los mejores y peores helados

Más allá de la etiqueta, la OCU también sometió los helados a una prueba de degustación con un panel de expertos pasteleros. El resultado tampoco es especialmente positivo: uno de cada dos helados obtuvo valoraciones pobres.

Entre los peor valorados aparecen los helados de Alipende, marca de Ahorramás; Alteza, de Froiz; y La Sirena.

En el lado contrario, entre los mejor valorados figuran Carrefour Extra black y El Corte Inglés en la categoría de bombón de chocolate negro. En los almendrados destaca Magnum Collection Frac, aunque la OCU recuerda que su precio puede duplicar el de muchas marcas blancas.

Muchas calorías en poco tamaño

El informe también llama la atención sobre el aporte energético de estos productos. De media, los helados analizados alcanzan las 319 kilocalorías por cada 100 mililitros.

Por ello, la OCU recomienda consumirlos solo de forma ocasional y priorizar los formatos más pequeños, de unos 41 mililitros, frente a los tamaños tradicionales de 90 mililitros.

El consejo de la OCU antes de comprar helados este verano

La recomendación de la OCU es clara: antes de llenar el congelador, conviene revisar bien la valoración nutricional, comparar precios y mirar con atención la lista de ingredientes.

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