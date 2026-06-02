Alumnos de FP de Mallorca competirán en el Concurso de Jóvenes Instaladores para representar a Baleares en la final nacional

Llega a Mallorca la XIX edición del Concurso de Jóvenes Instaladores, el certamen de referencia de la Formación Profesional y el sector de las instalaciones en las islas. La Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (ASINEM) celebrará el próximo jueves, 4 de junio, la edición regional del concurso, que congregará a más de 500 personas y que contará con la participación de 10 alumnos concursantes.

Al evento asistirán el director general de Industria y Polígonos Industriales del Govern, Alfons Gómez, y el director del Centre de Formació, Innovació i Desenvolupament de la Formació Professional, Jesús Martínez. La sesión inaugural correrá a cargo de Franco Mójer, presidente de ASINEM, y Xisco Martorell, presidente de ASIMA, además de las autoridades presentes. El Concurso se celebra durante todo el día, desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, en el antiguo parque de bomberos de ASIMA.

Participación de diez centros educativos

Este año participan alumnos de los centros IES Felanitx, IES Puig de Sa Font, CIFP Joan Taix, Col·legi CIDE, CIFP Pau Casesnoves, IES Pere de Son Gall, IES Son Pacs, CIFP Politècnic de Llevant, IES Politècnic e IES Arxiduc Lluis Salvador. El ganador representará a Mallorca en el certamen nacional, celebrado en el marco de la Feria de MATELEC, en noviembre, en Madrid.

Una prueba práctica de ocho horas

La prueba a la que se enfrenta el alumnado, diseñada por la Federación y con una duración de una jornada de trabajo – ocho horas –, consiste en el montaje de una instalación que será desvelada el mismo día de la prueba. El alumnado recibirá una mochila con las herramientas necesarias para la realización de la prueba, obsequio de Socías y Rosselló, copatrocinador del evento junto a Schneider Electric, empresas que han facilitado el material de la prueba de manera conjunta.

El evento coincide con la Asamblea General de ASINEM, a la que están convocadas las 575 empresas asociadas.

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Feria comercial y novedades del sector

Los asistentes podrán visitar la feria comercial —con empresas distribuidoras y fabricantes— y asistir a píldoras informativas sobre las novedades del sector, técnicas, nuevos productos y normativa: normativa RBTE, nuevas aerotermias, novedades en domótica y telecomunicaciones, sistemas de gestión de la iluminación, climatización y transición energética, tecnología 290, tecnología fotovoltaica y la correcta gestión de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES).