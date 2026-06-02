Baco de Oro para Macià Batle en el prestigioso concurso de la Unión Española de Catadores

Los Premios Baco cosecha 2025, organizados por la Unión Española de Catadores (UEC) y reconocidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, son la gran cita de este país con los vinos jóvenes, y cuenta, además, con el aval de un panel de catadores íntegramente compuesto por miembros de la UEC para reconocer las mejores elaboraciones de nuestro país de la añada 2025. La bodega Macià Batle, de Santa Maria del Camí, ha triunfado en la presente edición.

Único concurso de España abierto en exclusiva a los vinos elaborados en la cosecha más reciente, la del año 2025, sin restricción de tipología (vinos blancos, rosados, tintos, espumosos y dulces) ni de procedencia (Denominaciones de origen, Vinos de la Tierra, Vinos de Pago, Vinos de mesa), ha tenido un año más representación balear. Destacar que de las 4 medallas conseguidas por los vinos de Mallorca en el prestigiosos concurso Baco de Oro, 1 medalla y 3 de plata, Macià Batle ha conseguido 3 medallas, lo que confirma la línea de vinos de calidad que elabora la reconocida Bodega de Santa Maria del Camí. “Recordar y agradecer que el transporte de los vinos hasta Madrid, donde se celebra el concurso, el más importante de vinos jóvenes de España, es asumido por la organización, solo con la condición de depositar los vinos en la Conselleria de Agricultura del Govern balear, donde ellos se encargan de recogerlos”, señalan desde la citada bodega.

La objetividad y seriedad de la UEC son valores que sin duda han permitido consolidar a los Premios Baco como el certamen más longevo de los que anualmente reconoce el actual Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El anonimato total de las muestras presentadas a los jurados, introduciendo para ello las botellas en fundas opacas, el servicio por parte de sumilleres pertenecientes al IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid y el uso de la fichas de cata oficiales de la Unión Española de Catadores para los principales certámenes vinícolas nacionales e internacionales aseguran la total objetividad de las calificaciones otorgadas.

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Un total de 55 miembros de la UEC evalúan en estricta cata a ciegas la totalidad de vinos inscritos a la gran cita con los vinos jóvenes de nuestro país, todos nacidos en la cosecha 2025. Vinos blancos, rosados, tintos, espumosos y dulces; elaborados o no en contacto en madera; a prueba ante un panel de jueces plagado de referentes de la sumillería, enología y crítica especializada de nuestro país.