Tres planes para la primera semana de junio en Mallorca: vino, gastronomía, deporte y concierto solidario

La primera semana de junio arranca en Mallorca con propuestas para todos los gustos, desde rutas gastronómicas y encuentros deportivos hasta iniciativas solidarias. Entre los planes destacados figuran una nueva edición de Correvins en Santa Catalina, una jornada de ciclismo organizada por Go Forth Runners y Bella Hora, y un concierto benéfico impulsado por la Fundació Monti-sion Solidària.

Correvins regresa a Santa Catalina con vino y tapas

El jueves 4 de junio, el barrio de Santa Catalina volverá a convertirse en escenario de una nueva edición de Correvins, una propuesta que invita a recorrer distintos establecimientos disfrutando de una copa de vino y una tapa a partir de 5 euros. La ruta se desarrollará entre las 18.00 y las 22.00 horas y contará con la participación de Nus Palma, La Mona Vermutería, Osma Palma y 333 Bistro, cada uno con sus propias propuestas gastronómicas.

Como novedad, la jornada contará con la presencia de Bodega Ribas como bodega invitada, ofreciendo una selección de vinos durante todo el recorrido.

Una mañana de ciclismo, recovery y gastronomía

El sábado 6 de junio, los aficionados al deporte podrán sumarse a una nueva edición de Go Forth Balance Ride, una iniciativa organizada por Go Forth Runners y Bella Hora que combina actividad física, recuperación y gastronomía. La jornada comenzará a las 08.30 horas con un café de bienvenida en Bella Hora, antes de iniciar una ruta ciclista a las 09.00 horas. Tras el recorrido, los participantes regresarán al club a las 13.00 horas y finalizarán la experiencia con una comida en Nomon a partir de las 14.00 horas.

La actividad tiene un precio de 25 euros y está abierta tanto a miembros como a participantes externos mediante inscripción previa.

Música coral con fines solidarios en Palma

El domingo 7 de junio, la programación de la semana concluirá con una cita cultural y solidaria. La Església Parroquial de Santa Tereseta acogerá a las 20.30 horas el Concert Solidari organizado por la Fundació Monti-sion Solidària. El recital reunirá a las formaciones Mon Cor, Coral CantArte y la Coral del Real Club Nàutic de Palma, bajo la dirección de Francesc Bonnin.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a los proyectos sociales que desarrolla la fundación. La iniciativa busca combinar cultura y solidaridad, ofreciendo al público la posibilidad de colaborar con diferentes programas de ayuda a través de la música coral.