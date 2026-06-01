Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detenida Dejar Solos SobrinosRegulación Entrada Coches MallorcaDerribo Torre ViletaRetiran Cartel Aeropuerto
instagramlinkedin

Sorteos

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de junio de 2026

Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker

¿Cómo se juega a la Primitiva?

¿Cómo se juega a la Primitiva?

PI STUDIO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 1 de junio de 2026, ha estado formada por los números 01, 04, 11, 12, 23 y 39. El número complementario es el 27 y el reintegro, el 9. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo lunes.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 8346426, premiado con 1 millón de euros.

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Noticias relacionadas

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.

TEMAS

  • La Primitiva
  • sorteos
  • loterías
  • lotería primitiva
Añádenos en Google
  1. El gallego del bar Mora rescata la centenaria bodega San Antonio de Palma: 'Seguiré con lo que sé hacer
  2. El angustioso vuelo de una mallorquina de Nueva York a Palma: 'En más de 20 años viajando nunca había vivido algo así
  3. Guillem Garí de Es Cruce: “No tengo relevo generacional, pero tampoco prisa por irme”
  4. La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas
  5. Dominik Greif explica su salida del Mallorca: 'Como primer portero no puedes aceptar peores condiciones que las que finalmente recibió tu suplente
  6. Susto monumental en el Poblense-Águilas: Toni Penyafort se marcha en ambulancia
  7. El Consell de Mallorca recupera el control de la carretera de Manacor para reducir costes
  8. Absuelto de violar a una menor de 14 años por la ‘cláusula Romeo y Julieta’

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de junio de 2026

Resultados de la Primitiva del lunes 1 de junio de 2026

El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos

El grupo turístico mallorquín Iberostar retira su marca en Cuba de doce hoteles propiedad del ejército castrista que están en el punto de mira de Estados Unidos

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de junio de 2026

Sorteo Bonoloto del lunes 1 de junio de 2026

La selección española desata la ilusión en un Son Bibiloni abarrotado

La selección española desata la ilusión en un Son Bibiloni abarrotado

La Autoridad Portuaria inaugura el nuevo Port Center de Palma: "Es un espacio abierto a toda la sociedad para abrir el puerto a la ciudad"

La Autoridad Portuaria inaugura el nuevo Port Center de Palma: "Es un espacio abierto a toda la sociedad para abrir el puerto a la ciudad"

Las fotos del nuevo Port Center de Palma, el edificio que quiere unir el puerto a la ciudad abierto a toda la ciudadanía

Las fotos del nuevo Port Center de Palma, el edificio que quiere unir el puerto a la ciudad abierto a toda la ciudadanía

Las PCR a los 12 aislados por hantavirus en el hospital en Madrid vuelven a ser negativas

Las PCR a los 12 aislados por hantavirus en el hospital en Madrid vuelven a ser negativas
Tracking Pixel Contents