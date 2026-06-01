Continúa la crisis
Raúl Rabadán renuncia a la dirección científica del CNIO
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EFE
Madrid
Raúl Rabadán ha decidido no asumir la dirección científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), que actualmente atraviesa una situación de crisis.
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha dado a conocer la decisión de Rabadán que "respeta, pero que también lamenta".
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