La población migrante está más sana y consume menos recursos sanitarios que los españoles

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este lunes el informe 'Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España'. Un documento, ha dicho, realizado con toda la evidencia científica disponible, que desmonta "los bulos y prejuicios" que se han expandido "en las últimas semanas" sobre cuál es el impacto de los migrantes en los servicios públicos y el sistema sanitario. Un primer resultado apunta a que esta población está más sana y utiliza menos los servicios sanitarios que las personas nacidas en España.

El estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas del mundo (Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones), siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para ello, se han seleccionado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, al requerir más consultas, tratamientos y seguimiento médico.

Los bulos

Con "datos sólidos", ha dicho la titular de Sanidad, el trabajo demuestra que "el principal relato en torno a la inmigración y sanidad no se sostiene. Esos bulos no han surgido por casualidad. Han aparecido coincidiendo con la aprobación del real decreto 180/2026", validado en marzo por el Consejo de Ministros". Está destinado a eliminar las barreras que todavía impiden que un sector de los inmigrantes en situación irregular pueda acceder a la sanidad pública.

"La universalidad no es solo cuestión justicia social, también de eficacia y eficiencia sanitaria", ha subrayado la ministra, que ha querido destacar también que estas personas contribuyen a la sostenibilidad del sistema al financiarse a través de los impuestos y los presupuestos generales del Estado.

Menor uso

Los resultados muestran que el acceso que tienen a los sistemas los migrantes es "con frecuencia", es "más limitado, más intermitente" y "más tardío". "Cuando hablamos de presión sobre el sistema sanitario conviene enfocar muy bien. El gran desafío de la sanidad española nada tiene que ver con el origen de las personas. Cuando hablamos del colapso, se debe a baja inversión, recortes y privatizaciones", ha asegurado la ministra.

"Las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en Atención Primaria, más visitas, más procedimientos, más consumo de medicamentos y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas", ha señalado.

Consumo de medicamentos

En concreto, la población nacida en España presenta entre un 18 y un 51 % más visitas a Atención Primaria, entre un 32 y un 69 % más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38 % más enfermedades crónicas que la población migrante.

La población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías estudiadas en comparación con todas las regiones analizadas

Los resultados del trabajo son concluyentes: la población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías estudiadas en comparación con todas las regiones analizadas. En cuatro de ellas -trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma- las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos las registradas en el resto de las regiones.

Infarto

El informe también identifica ámbitos en los que la situación de salud es muy similar entre los distintos grupos analizados. Es el caso del infarto agudo de miocardio, con una tasa de 8,7 por mil en personas nacidas en España frente a 8,8 en las procedentes de la Unión Europea, así como de la hipertensión no complicada, que presenta cifras prácticamente equivalentes entre la población autóctona (172,2) y la originaria de África (174,4).

Esto, destaca el trabajo, se observa también en el ámbito de la salud mental, donde el porcentaje de personas que acudieron a un profesional en el último año es casi idéntico: 18,2% en nacidos en España y 18,1% en población nacida en el extranjero.

Las excepciones

Hay cinco excepciones, se precisa, en las que la población migrante presenta peores indicadores de salud. La primera es la diabetes mellitus no insulinodependiente, con una tasa de 103,2 por mil en personas procedentes del Mediterráneo Oriental, frente a 69,3 en la población nacida en España.

La población de origen africano registra una mayor incidencia de hipertensión no complicada (174,4 frente a 172,2) y de insuficiencia renal crónica (26,2 frente a 21,2). Finalmente, las personas nacidas en Latinoamérica declaran en mayor proporción problemas con el sistema sanitario (27,1 frente a 15,9), lo que evidencia barreras administrativas y burocráticas en su relación con los servicios públicos.

Carga de enfermedad

Sobre la carga de enfermedad crónica también es notablemente mayor entre los nacidos en España. El informe señala que este grupo presenta la tasa más elevada de multimorbilidad, con 472,3 casos por mil personas, lo que supone una tasa entre un 24% y un 38% superior a la de regiones como Latinoamérica o la Unión Europea. De hecho, la tasa de personas que padecen tres o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en la población nacida en España que en otras regiones.

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Además, la población autóctona registra un consumo de medicamentos de 1.503,2, una cifra que supera en un 62,7% a la de la población procedente de África y en casi un 50% a la de Latinoamérica.