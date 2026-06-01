¿Qué opinan los cristianos 'queer' sobre León XIV?: "Estoy algo decepcionada, aunque ya sabíamos que su paso es transitorio"

Mónica pasó 23 años como misionera consagrada. 12 en Latinoamérica y otros 11 en España. Estudió Teología Moral en la Universidad Católica, donde conoció a Bergoglio, el anterior Papa. Es lesbiana y nunca ha tratado de esconderlo. Ni siquiera dentro de la congregación. “Lo dije nada más entrar y nunca fue un impedimento. Me he dedicado al señor y a los demás la mitad de mi vida y he vivido mis votos de pobreza, castidad y obediencia lo mejor que he sabido”, relata. Todo cambió en 2020, con la llegada de la pandemia. Algo en ella cambió y decidió romper con todo para vivir su sexualidad de forma libre: “Todos pasamos por diferentes crisis a lo largo de los años. Me di cuenta de bastantes cosas que no me gustaban y, al volver de Argentina dejé mi vida como misionera. No tenía nada que ver con mi orientación. No sabía que pasaría con mi vida, pero Dios me puso delante a la mujer de mi vida, con la que me casaré la semana que viene”. La madrileña encontró el refugio que buscaba en CRISMHOM, una comunidad queer y cristiana en la capital.

Compatibilizar ambas cosas nunca ha sido un impedimento para Mónica Arca, pese a ser un tema tabú dentro de la iglesia: “Sólo nos dan la opción de vivir en castidad, cuando expresar el amor es algo esencial al ser humano. Dios quiere que demos y recibamos amor de la forma que sea. Nunca me he sentido discriminada, pero he tenido que vivir en silencio, invisibilizada. A las mujeres lesbianas en la iglesia no nos queda otra. Es una realidad heladora y maldita”, añade. Apenas a unas horas de que León XIV aterrice en Madrid en el marco de su Viaje Apostólico, Arca no se muestra del todo optimista: “Estoy algo decepcionada con él, aunque ya sabemos que sería así. Cumple una función de transición. La iglesia estaba polarizada desde hace tiempo y su nombramiento se hizo para calmar las aguas. Por un lado sigue ciertas líneas de Francisco, pero también mantiene contenta a la parte conservadora en temas doctrinales”. El cambio, dice, está en ellos y en la visibilidad que aportan dentro de la institución.

Miembros de CRISMHOM durante una de las oraciones ecuménicas. / DAVID RAW

“Sólo así se quitarán tabúes y fantasmas. Cuando dejen de vernos como demonios y nos vean como personas, con nombres y apellidos, trabajo, alegrías y sufrimientos, como todo el mundo, se irá normalizando. Si nos rendimos, cederemos a ese bastión de gente sin corazón que se aferra a doctrinas muertas”. Mónica, dentro de la agrupación, se ha encargado de realizar las inscripciones para algunos de los eventos que tendrán lugar en la capital. “Lo he vivido como un servicio, pero tengo el corazón triste. No es la ilusión de Francisco. Se quiere retroceder”, lamenta. Entre los asistentes al encuentro que tendrá lugar en el Movistar Arena, con el fin de dar a conocer la sociedad civil y el arte de la capital, estará Raúl Peña, portavoz de CRISMHOM. “Que nos hayan invitado supone un antes y un después. Hemos pasado de no existir hace unos años a ser reconocidos como una entidad más, con la misma validez que una cofradía, un colegio católico o una parroquia. Sacar a grupos limítrofes de la oscuridad y dejarnos entrar en el templo me hace estar feliz. No queremos estar en primera fila, pero sí junto al resto del pueblo de Dios. Queremos colaborar en lo que podamos”, señala.

Polarización extrema

Raúl participa activamente en el desarrollo de la comunidad cristiana queer madrileña. “Nos reunimos personas de diferentes vertientes religiosas para orar y colaborar en una misión común: que las iglesias respeten la igualdad, sin importar género, orientación o identidad. También trabajamos en desmitificar que una persona LGTBI no puede ser creyente. En Madrid ahora vivimos una época semi dorada, con buenas palabras del Arzobispado hacia nosotros. Estamos dando pasos. Son pequeños, pero entendemos que es una maquinaria muy difícil de cambiar. No depende solo de nosotros”, sostiene. Nacido en el barrio de Villaverde, asegura haber convivido con todo tipo de realidades sociales necesitadas en una parroquia abierta: “No remaba a favor, pero tampoco en contra. Por eso nunca he tenido un conflicto entre mi fe y mi orientación. Siempre tuve claro que ambas eran incontestables. Me han dañado mensajes de la iglesia, pero sigo teniendo fe. Ha sido más duro a nivel social, teniendo que ser el niño gay del barrio”.

Imagen de la Red Global de Católicos Arcoíris celebrada en Madrid en 2025. / ALBA VIGARAY

Acogido, pero no aceptado. “En la parroquia se formó un vínculo casi familiar. Pero en la iglesia, como institución jerárquica, hay normas prefijadas desde hace siglos para ejercer un control social. Uno de sus mayores desaciertos ha sido buscar la uniformidad temiendo la diversidad”, dice. Asegura que se tomó con cautela el nombramiento de León XIV como nuevo Papa, ya que, pese a haber sido alguien cercano a la vertiente aperturista, no hay esperanzas de que continúe con el legado de su predecesor. “Francisco tenía gestos bonitos. Con León estamos a la espera. Sabemos que nos mantendrá donde estamos, sin dar pasos hacia atrás. Aún así, tampoco cambiará la doctrina porque implicaría enfrentarse a la polarización extrema. No quiere que la iglesia se resquebraje. Se mantendrá en el centro y no avanzará”, cree. Peña recuerda algunos de los avances atribuidos a Francisco, como la bendición no litúrgica para parejas del mismo sexo o el doucmento que reconoce a las personas LGTBI que redactó un grupo de análisis del Vaticano que el propio León ha refrendado.

"Somos la iglesia"

“No cambia la norma, pero invita a reflexionar. Estamos contentos y descontentos, como con Francisco. Pero no por sus gestos, sino por nuestras ganas de cambio. Estamos a su lado y rezamos para que el camino que ha emprendido llegue a buen término. Nos parece un cristiano ejemplar. Sin paz en el mundo, las personas queer estamos perdidas. Somos uno de los eslabones más débiles”, concluye. Su visión contrasta con la de Niurka Gibaja, activista trans y teóloga, para quien el nombramiento del pontífice ha supuesto un aire de “renovación y continuidad”. “Reconozco en él su compromiso contra las situaciones de abusos dentro de la iglesia. Es clave. Es justicia con capacidad de escucha a todas las víctimas. No se ha mojado mucho en el tema de la diversidad, cree que no es momento para este tema”, apunta. Graduada en la UCA, ha sabido compaginar su experiencia de fe con su identidad, por la que lucha en diversas comunidades y colectivos: “Entiendo que para algunas personas suponga un divorcio entre ser y creer, por el rechazo experimentado en entornos religiosos”.

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Miembros de Crismhom durante la marcha del Orgullo en Madrid. / CRISMHOM

Las herramientas teológicas adquiridas y su experiencia en la iglesia han hecho que Niurka pueda vivir su fe con fuerza. “Sería impensable sentir que puedo ser sin Dios, cuando él me ha sostenido en los momentos más felices de mi vida. No puede no aceptarme en esta mesa en la que ha dignificado a todas las personas”, insiste. Pese a todo, la madrileña ha vivido situaciones discriminatorias, fruto del desconocimiento y el miedo. “Hay comunidades, parroquias, iglesias que van incluyendo la diversidad, sobre todo en archidiócesis francesas, alemanas o italianas. En España seguimos siendo cristianos de segunda, donde no se nos da la validez de un reconocimiento sacramental como el matrimonio. Ya no queremos las migajas”, suma. Ilusionada con la visita de esta semana, considera que llega en un momento político delicado para el país y el mundo y aportará “fuerza y esperanza”. La activista, que asistirá a la misa del Corpus Christi, cree que su presencia es importante y desearía hablar con él: “Le pediría que nos conozca, que nos escuche y que se arriesgue. También somos la iglesia”.