Un mallorquín muestra en vídeo las condiciones de su habitación de seis metros cuadrados en Madrid: “Pago 450 euros al mes”

El creador de contenido mallorquín Javi Ribas ha participado en la serie de vídeos sobre vivienda “House Tour de Zulos”, impulsada por la presentadora y periodista Inés Hernand, en la que se muestran espacios de alquiler reducidos en distintas ciudades. En su intervención, Ribas ha enseñado la habitación en la que reside actualmente en Madrid, un espacio de aproximadamente 6 metros cuadrados por el que paga 450 euros al mes, gastos aparte.

“Sospecho que esta habitación era antes un servicio o una despensa”

Durante el recorrido, el joven explica con tono entre humorístico y reivindicativo algunas de las condiciones del cuarto. “Le pedí aire acondicionado a mi casera y me dijo: ‘cuando yo vivía ahí, hace 15 años, con ventiladores tirábamos’”, relata. También comenta sus sospechas sobre el origen del espacio: “Sospecho que esta habitación era antes un servicio o una despensa”.

El mallorquín, conocido por su actividad en redes sociales, muestra además algunos aspectos de su vida cotidiana en el reducido espacio. Entre ellos, explica que su pareja a veces duerme con él en la habitación, que define como “chiquitita”, y enseña una colección de piezas de cerámica hechas por él mismo, entre las que hay un juego del tres en raya en el que “siempre gana alguien” o una taza con forma de queso roído, con agujeros por los que se escapa el líquido.

Ribas también denuncia las altas temperaturas que alcanza la vivienda en verano y recuerda una situación especialmente complicada: “En julio del año pasado me tuve que ir a un hostel una noche”, señala, en referencia a la falta de condiciones adecuadas para soportar el calor.

“En julio del año pasado me tuve que ir a un hostel una noche”

La pieza, enmarcada dentro del proyecto de Inés Hernand, pone el foco en las dificultades de acceso a la vivienda y en el tamaño y condiciones de muchos alquileres en grandes ciudades, abordando el tema desde un enfoque divulgativo y con un tono cercano y cotidiano.