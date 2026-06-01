Jaume de Puntiró se suma al programa 'Ángel de Viñas'

La bodega mallorquina Jaume de Puntiró ha firmado su incorporación a 'Ángel de Viñas', la plataforma estatal impulsada por el grupo González Byass para la protección de viñedos antiguos y variedades autóctonas en peligro de extinción. El acuerdo busca garantizar la supervivencia de este patrimonio vitícola y frenar el desmantelamiento de madera vieja debido a la baja rentabilidad económica.

El proyecto técnico se ejecutará durante un trienio (2026-2028) y se centrará en dos parcelas históricas situadas en el Pla de Buc: Cas Misser Fiol y Ca sa Peça. Estos terrenos, propiedad del vitivinicultor Pere Calafat Vich, acumulan más de seis décadas de actividad, están certificados por el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) y adscritos a la Denominación de Origen Binissalem-Mallorca. De la producción de estas fincas nacen los vinos tintos y rosados de la colección AmicAmat, que son un homenaje al mallorquín más universal de todos los tiempos: Ramon Llull.

El vino AmicAmat de Jaume de Puntiró. / .

A pesar del buen estado sanitario general de las viñas, las últimas auditorías de la bodega detectaron un volumen crítico de faltas y de plantas bordes. Esta situación obligaba a una intervención urgente para no comprometer el rendimiento comercial de la explotación.

El plan de choque diseñado por los especialistas consistirá en la localización de plantas madre y la preparación de los brotes necesarios para injertar sobre el terreno con métodos artesanales.

Para coordinar las primeras fases del tratamiento agrícola, una delegación central del programa se trasladó hace unos días a Santa Maria del Camí. La mesa de trabajo y posterior inspección de campo ha estado liderada por Victoria Gonzalez-Gordon, directora de sostenibilidad de la bodega jerezana González Byass.

El objetivo es reemplazar las cepas estériles sin alterar el equilibrio biológico ni la identidad genética original de los campos. El valor de estas dos fincas radica en su condición de reserva de biodiversidad. En su terruño coexisten las variedades mayoritarias de la isla, como el mantonegro y el callet, junto a un catálogo de uvas de mesa locales prácticamente desaparecidas, entre las que figuran calop negre, moscatell de gra gros, cadirnal, magdalena y calop.