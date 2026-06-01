Can Biel Felip recibe el premio al mejor Bar Clásico de Baleares

El bar palmesano Can Biel Felip «es una de esas casas de comidas que sostienen desde primera hora la vida cotidiana de Palma». Así comienza su explicación Tapas Magazine, que acaba de conceder el premio al mejor Bar Clásico de Baleares al negocio regentado por Biel Roca y su hijo, Rafel.

Ambos asistieron en Madrid a la gala de entrega de unos reconocimientos que rinden tributo a las barras que «resisten el paso del tiempo con la persiana siempre arriba y que ya forman parte de nuestra familia», como agradeció la organización a los 18 establecimientos clásicos de España.

La revista especializada en gastronomía ha reunido en una guía los mejores bares de todo el país en 2026 y destaca del ubicado en la calle Miquel Capllonch, 45 que «el local mantiene intacta esa identidad de cocina temprana, sin ambages y bien entendida».

FOTOS BARES NORMALES | Can Biel Felip en Palma, el templo del 'variat' / Manu Mielniezuk

Punto de encuentro

Detallan que es «un punto de encuentro habitual para los trabajadores más madrugadores», ya que se abre a las seis de la mañana, y entre sus platos característicos resaltan el tradicional frit de sang, el picapica de pulpo y la zanahoria rehogada.

Y concluyen que este sencillo bar de barrio es de esos en los que «el cliente tiene nombres y apellidos», por la cercanía que le imprime Rafel, «encargado de dar continuidad al legado hostelero de su padre», que ahora está jubilado y frecuenta menos el local situado en la zona del Conservatorio y el Amanecer.

Lo abrió en los años 90 y su gastronomía mallorquina, en la que el variat es el protagonista, atrae a todo tipo de clientela a lo largo de la jornada. A primera hora de la mañana aterrizan en la barra de Can Biel Felip quienes necesitan un café para empezar el día, luego aparecen los del llonguet y el variat y a la hora de comer llegan quienes quieren un buen plato del día.

No es el único reconocimiento otorgado a Baleares por parte de Tapas Magazine, ya que entre los mejores bares de España -sin el apelativo de ‘clásico’- también está Santería, ubicado en el centro de Ibiza y que abrió hace poco más de un año.