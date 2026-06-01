Calma Beach Club Cala Millor, el oasis mallorquín que fusiona gastronomía, música y lifestyle frente al mar

Hay lugares que simplemente se visitan. Y luego están aquellos que se viven. Espacios capaces de transportarte al auténtico ritmo del Mediterráneo, donde el tiempo se desacelera, las sobremesas se alargan y cada golden hour parece diseñada para quedarse en la memoria. Así es Calma Beach Club Cala Millor: un oasis frente al mar donde gastronomía, música, diseño y lifestyle se fusionan para crear uno de los ambientes más atractivos de la costa este de Mallorca.

Con una ubicación privilegiada a pie de playa y una estética cuidada hasta el último detalle, Calma Beach Club se ha consolidado como uno de los nuevos hotspots del verano mallorquín. Un concepto pensado para disfrutar desde la mañana hasta la noche, donde cada franja del día tiene su propia energía.

Disfruta del mejor beach club en Cala Millor, Mallorca, con vistas al mar Mediterráneo, gastronomía y ambiente exclusivo en Calma Beach Club. / Mateu Bennassar

Daytime Brunch & Lunch

En Calma Beach Club, el brunch —disponible de 10h a 15h— no es solo una comida: es toda una experiencia social. Un plan perfecto para alargar las mañanas entre amigos, desconectar en pareja o simplemente disfrutar del placer de no mirar el reloj.

La carta incluye irresistibles tostadas, sándwiches, llonguets, zumos naturales, pancakes, bowls y, por supuesto, los ya famosos huevos benedict de la casa. ¡Totalmente irresistibles!

Y para quienes prefieren opciones más clásicas, la propuesta Lunch —de 13h a 15h— ofrece una amplia variedad de ensaladas, poke bowls, woks, pizzas y burgers pensadas para disfrutar frente al mar.

Gastronomía mediterránea en Calma Beach Club Mallorca, con platos frescos, producto local y vistas inmejorables al mar. / Mateu Bennassar

Cocktails by the sea & AfterBeach

Las tardes en Calma Beach Club tienen algo especial. Quizás sea la luz dorada cayendo sobre la bahía. O quizá esa sensación de verano infinito que se respira en cada rincón. ¿Lo mejor? Disfrutar de tu cocktail favorito frente al mar mientras suenan los DJ sets de sus ya conocidos AfterBeach.

Tres días a la semana, a partir de las 15h, su propuesta AfterBeach se ha convertido rápidamente en uno de los grandes atractivos del beach club. Calma Beach Club transforma sus tardes en uno de los ambientes más vibrantes de Cala Millor, con DJ sets, cocktails premium y una atmósfera perfecta para dejarse llevar junto al Mediterráneo.

Vive la experiencia AfterBeach en Calma Beach Club, con DJ sets, cocktails premium y el mejor ambiente. / .

Fresh Cuisine at Night & Live Music

Cuando cae la noche, Calma Beach Club vuelve a transformarse. La iluminación tenue, la brisa marina y la música en directo crean el escenario perfecto para disfrutar de una propuesta gastronómica fresca, mediterránea y honesta.

La carta de noche apuesta especialmente por pescados frescos del día, producto local y sabores que conectan directamente con el Mediterráneo. Todo ello acompañado por un servicio cercano y una cuidada selección de bebidas premium que elevan todavía más la experiencia. Abierto todos los días de 10h a 24h, Calma Beach Club representa esa nueva forma de vivir el verano donde gastronomía, música y lifestyle se unen en un mismo espacio. Chill by the sea.

Disfruta de la gastronomía mediterránea en Calma Beach Club, con platos frescos, producto local. / Mateu Bennassar