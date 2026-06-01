Alta cocina sobre raíles: el Tren de Sóller se convertirá en un restaurante de lujo por un día
Los chefs Santi Taura y Javier Hoebeeck liderarán 'Tramuntana Express', una exclusiva cena itinerante para solo 55 comensales con la que Gastroevents Balears celebra su décimo aniversario.
El icónico Tren de Sóller se prepara para revivir su historia desde una perspectiva inédita: la de la alta gastronomía. Con motivo de su primera década de trayectoria, la firma Gastroevents Balears, liderada por el empresario Joan Arnau, ha ideado el 'Tramuntana Express', una experiencia culinaria que convertirá los vagones de madera en comedores exclusivos y los andenes de la ruta en talleres de cocina en vivo.
La cita, programada para el viernes 5 de junio de 2026, a las 19 h, desde la estación de Palma, propone un viaje en el tiempo a través del paladar, donde cada parada del trayecto marcará el servicio de un nuevo plato.
Dos nombres de prestigio para un viaje centenario
El diseño de este viaje gastronómico correrá a cargo de dos de los cocineros de Mallorca más respetados. Por una parte, Santi Taura, quien aportará su mirada pegada a las raíces y al producto local, avalada por la estrella Michelin de su restaurante Dins; y, por la otra, Javier Hoebeeck, quien trasladará a las vías la técnica y el perfeccionismo que despliega al mando de la propuesta culinaria del Four Seasons Resort Mallorca de Formentor.
El recorrido incluirá un maridaje seleccionado para la ocasión, además de diferentes propuestas y detalles sorpresa que los pasajeros irán descubriendo a medida que el convoy se adentre en la Serra de Tramuntana. La experiencia estará restringida a un grupo exclusivo de tan solo 55 comensales. El precio del viaje y la cena, con maridaje incluido es de 198 euros.
Con este despliegue sobre raíles, Gastroevents Balears da el pistoletazo de salida a las celebraciones de un aniversario que conmemora diez años en los que ha creado experiencias gastronómicas conceptuales, un sello propio que la compañía ya ha exportado con éxito tanto a nivel estatal como internacional.
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