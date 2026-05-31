El incendio del Parque Nacional de Doñana queda extinguido tras una semana de lucha contra el fuego

El primer gran incendio de este año, declarado el pasado domingo en el paraje del Rincón del Membrillo, en pleno "corazón de Doñana", ha quedado extinguido justo una semana después de iniciarse las llamas. Durante estos días se han desplegado hasta 600 efectivos terrestres reforzados con 36 medios aéreos y 24 autobombas.

Tras una primera fase de control, el fuego quedó estabilizado el pasado jueves por la noche y finalmente este domingo ha quedado extinguido, según ha confirmado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. En total, según los datos difundidos por la Estación Biológica de Doñana (dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y por SEO-Bird Life se han visto afectadas 500 hectáreas y más de cien especies distintas.

No obstante, desde el Gobierno andaluz piden cautela a la hora de evaluar los daños ya que subrayan que hay varias 'islas' que estaban dentro de esas 500 hectáreas pero no se han visto afectadas por las llamas y por tanto no han sido arradas. La Junta plantea así que se puede conseguir una "recuperación natural a medio plazo" de esta zona con un alto valor ecológico.

La extinción de este incendio coincide con el inicio de la época de máximo riesgo de fuego por las elevadas temperaturas. Desde el lunes 1 de junio se activan las restricciones para realizar barbacoas o quemas de rastrojos en superficies forestales. Además, se activa el máximo despligue de la Agencia de Emergencias de Andalucía con el apoyo del Gobierno de España que ha adelantado al 1 de junio su plan contra incendios.

Fuego intencionado

Una vez que se complete la extinción y se puedan delimitar también las hectáreas afectadas realmente por las llamas, el dispositivo del plan Infoca trabaja también en la recopilación de información que pueda ser determinante para esclarecer las causas del siniestro. De momento, el Gobierno andaluz, como apuntó la consejera portavoz, Carolina España, este miércoles, tiene como principal hipótesis que el fuego haya sido intencionado.

Eso sí, la Junta de Andalucía lo separa del efecto del paso de las hermandades hacia El Rocío. El fuego, con distintos focos a la vez, se registró el domingo, 48 horas después de que pasaran las hermandades. Eso sí, el riesgo del fuego obligó por primera vez a las hermandades de Cádiz a cambiar sus recorridos de regreso y a la hermandad matriz, de Almonte, a retrasar su salida para facilitarlo.

Críticas de la oposición

El impacto del incendio sigue en el primer plano del debate político. Todos los grupos de la oposición de izquierda han registrado iniciativas para pedir la comparecencia en el Parlamento del consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Una línea en la que incidió este viernes el diputado socialista Mario Jiménez, quien además denunció que "faltan más de 400 efectivos".

"Falta transparencia e información. El consejero tiene que dar muchas explicaciones. "No se explica cómo un incendio que se ha estado dando por controlado una y otra vez finalmente ha terminado arrasando más de 400 hectáreas de una zona de altísimo valor ecológico dentro del parque nacional", advirtió Mario Jiménez.