Los lunares regresan este 2026 y demuestran que la elegancia clásica nunca pasa de moda

La moda siempre termina volviendo a ciertos códigos estéticos que funcionan porque tienen algo casi emocional. Y los lunares son uno de ellos. Tienen ese equilibrio extraño entre feminidad, sofisticación y frescura capaz de sobrevivir a cualquier tendencia pasajera sin perder personalidad.

Este verano 2026 vuelven a ocupar un lugar protagonista, pero alejándose bastante de esa imagen excesivamente retro o naïf con la que muchas veces se los relaciona. Ahora aparecen en siluetas limpias, tejidos fluidos y combinaciones mucho más depuradas que los convierten en una opción elegante incluso para quienes normalmente huyen de los estampados.

Uno de los aspectos más interesantes de esta tendencia es precisamente su capacidad para adaptarse a estilos completamente distintos. Los lunares pueden resultar sofisticados y sobrios en un vestido marrón chocolate con corte asimétrico, pero también mucho más relajados y urbanos en una blusa semitransparente combinada con pantalones blancos de líneas rectas o incluso en unos vaqueros amplios con pequeños toques gráficos.

Y ahí está probablemente la clave de su regreso: ya no se llevan desde el exceso, sino desde el equilibrio. La tendencia actual apuesta por versiones más limpias, donde el estampado aporta dinamismo visual sin saturar el conjunto. Los lunares pequeños suelen resultar más elegantes y discretos, mientras que los tamaños más grandes añaden fuerza visual y un aire mucho más creativo.

También cambian los colores. Aunque el clásico contraste blanco y negro sigue funcionando perfectamente, este 2026 destacan especialmente las versiones en tonos chocolate, beis, azul noche o marfil, mucho más suaves, sofisticadas y fáciles de integrar en un armario elegante.

Desde el punto de vista de la asesoría de imagen, además, es un estampado especialmente interesante porque puede ayudar muchísimo a suavizar estilismos demasiado rígidos o serios. Bien utilizado, aporta movimiento, cercanía y un punto de frescura sin perder sofisticación. Precisamente por eso, funciona tan bien tanto en estilismos de día como en propuestas mucho más refinadas para eventos o cenas.

Los accesorios también se suman a esta tendencia. Salones estampados, pañuelos fluidos, pendientes llamativos o pequeños detalles gráficos demuestran que, muchas veces, no hace falta recurrir a prendas excesivamente complejas para actualizar un estilismo y hacerlo sentir actual.

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Porque si algo deja claro la moda esta temporada es que la elegancia no siempre necesita reinventarse por completo. A veces, basta con recuperar un clásico y aprender a llevarlo de una forma diferente.