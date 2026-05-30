Y sí, los lunares también han llegado a la manicura este 2026

Después de conquistar vestidos, blusas y vaqueros, los lunares continúan expandiéndose esta temporada y aterrizan ahora en el mundo de la belleza con una de las manicuras más elegantes, delicadas y versátiles de la primavera.

La tendencia se adapta prácticamente a cualquier estilo. Desde versiones minimalistas sobre bases nude o lechosas hasta diseños mucho más creativos en negro, chocolate o incluso pequeños toques de color.

Precisamente ahí reside parte de su encanto: los lunares aportan personalidad y un punto divertido sin perder sofisticación. Además, encajan perfectamente con esa estética refinada y cuidada que domina este 2026.

Las versiones más elegantes se llevan sobre uñas cortas y naturales, con pequeños puntos discretos y acabados limpios. Mientras tanto, las propuestas más atrevidas juegan con tamaños distintos, mezclas gráficas o diseños donde cada uña cambia ligeramente.

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Porque esta temporada parece haber dejado algo claro: cuando un estampado funciona de verdad, termina conquistándolo absolutamente todo.