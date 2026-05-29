Siete planes irresistibles para hacer este fin de semana con niños en Mallorca

Mallorca vuelve a convertirse este fin de semana en un gran parque de aventuras para las familias. Con la llegada del buen tiempo y el final de mayo, la isla ofrece propuestas para todos los gustos: festivales familiares, excursiones en la naturaleza, cine infantil, talleres creativos, planes gratuitos y experiencias educativas para que los más pequeños aprendan jugando.

Si todavía no sabes qué hacer con los niños este sábado 30 y domingo 31 de mayo, aquí va una selección de planes con todos los datos prácticos para organizarse sin estrés.

1. Tribufest en Felanitx: el festival donde baila toda la familia

El Tribufest 2026 vuelve a Felanitx con una propuesta pensada para pequeños y mayores: música en directo, espectáculos, talleres, circo, zona gastronómica y actividades para disfrutar al aire libre. Es uno de esos planes que convierten una tarde cualquiera en una mini escapada familiar sin salir de Mallorca.

Cuándo: viernes 29 y sábado 30 de mayo. Horario recomendado: sábado por la tarde, de 16.00 a 21.00 horas. Dónde: Felanitx, Parc Municipal de Sa Torre. Precio: entradas de pago, según modalidad. Edad recomendada: todos los públicos.

2. Detectives de la biodiversidad en Sa Dragonera

Los pequeños exploradores tienen una misión especial: descubrir los secretos de Sa Dragonera, una de las joyas naturales de Mallorca. La actividad “Detectives de la biodiversidad” propone una excursión para observar la naturaleza, aprender sobre especies y vivir una aventura en la isla de las lagartijas.

Cuándo: sábado 30 de mayo. Horario: de 10.15 a 13.15 horas. Dónde: Parc Natural de Sa Dragonera. Precio: gratuito.

3. Taller “Comemos en colores” en CaixaForum Palma

¿Se puede aprender alimentación saludable jugando con los colores? En CaixaForum Palma, los niños se convierten en pequeños científicos nutricionales para descubrir los pigmentos de los alimentos y entender cómo los colores también cuentan historias en el plato.

Cuándo: sábado 30 de mayo. Horario: sesiones a las 10.30 y 12.30 horas. Dónde: CaixaForum Palma, Plaça de Weyler, 3. Precio: 5 euros.

4. CineCiutat Famílies: cine infantil en catalán

El ciclo CineCiutat Famílies ofrece una sesión especialmente pensada para niños y niñas. Este sábado se proyecta “El hada de las estaciones”, una propuesta familiar ideal para iniciar a los más pequeños en el cine en sala y disfrutar de una mañana tranquila en Palma.

Cuándo: sábado 30 de mayo. Horario: 11.00 horas. Dónde: CineCiutat, Carrer de l’Emperadriu Eugènia, 6, Palma. Precio: 5 euros; 4 euros para socios y acompañantes infantiles en el ciclo familiar. Duración: aproximadamente 90 minutos.

5. Visita a sa Cova de sa Nineta en Santa Margalida

Para las familias con ganas de mezclar arqueología, misterio y aire libre, la visita a sa Cova de sa Nineta es una opción diferente. La actividad permite acercarse al patrimonio de Mallorca de una forma sencilla y atractiva para los niños.

Cuándo: sábado 30 de mayo. Horario: de 10.30 a 12.30 horas. Dónde: Santa Margalida. Precio: gratuito. Edad recomendada: familias con niños a partir de edad escolar. Consejo: llevar calzado cómodo y confirmar si requiere inscripción previa.

6. Día de la Familia en Calvià

Calvià celebra una jornada pensada para disfrutar en familia, con actividades infantiles y propuestas para pasar la mañana del sábado al aire libre. Es uno de los planes más cómodos para quienes buscan algo gratuito, cercano y sin complicaciones.

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Cuándo: sábado 30 de mayo. Horario: de 10.00 a 14.00 horas. Dónde: Calvià. Precio: gratuito.

7. Superhéroes Marinos en Palma Aquarium

El océano también tiene superhéroes. Palma Aquarium propone una aventura familiar en la que los niños reciben un Pasaporte Marino y superan misiones mientras descubren especies, habilidades sorprendentes y mensajes de protección del mar. Una experiencia especialmente atractiva para quienes buscan un plan cubierto y educativo.