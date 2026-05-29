La Reina Letizia elige pendientes de la mallorquina Isabel Guarch para inaugurar la Feria del Libro de Madrid
Doña Letizia ha lucido de nuevo un modelo de la colección 'Vents' de la diseñadora palmesana inspirados en la rosa de los vientos
Redacción
La Reina Letizia se ha decantado por unos pendientes de la diseñadora mallorquina Isabel Guarch en la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, en concreto un modelo de la colección Vents inspirado en la rosa de los vientos.
Los pendientes Vents están realizados artesanalmente en oro amarillo de 18 quilates y están inspirados en las formas geométricas de la rosa de los vientos, cuya invención se atribuye a Ramon Llull, y en las estrellas de 8 puntas que aparecen en las baldosas hidráulicas que Huguet realiza en Mallorca desde 1933. Cada una de sus 8 puntas marca los vientos baleares y mediterráneos –mistral, embat o tramontana– que sirvieron de guía para los navegantes durante siglos.
Los pendientes Vents están realizados artesanalmente en oro amarillo de 18 quilates y engastados con diamantes naturales.
Sobre Isabel Guarch
Isabel Guarch es la segunda generación de una las familias joyeras con mayor tradición y prestigio de Mallorca. Su madre creó la firma Isabel Guarch en 1957 en un estudio privado y en muy poco tiempo logró convertirse en uno de los referentes de alta joyería gracias al boca a boca que resaltaba la calidad de sus diseños y el trato personal. Hace 30 años se produce el salto generacional e Isabel Guarch hija toma el relevo de su madre desarrollando su pasión por el diseño que le ha acompañado durante toda su vida conquistando a personalidades como Doña Letizia y la Reina emérita Doña Sofía.
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