Comprueba tu boleto: la Bonoloto deja más de 30.000 euros en Mallorca este miércoles
Un boleto de segunda categoría fue sellado en Pont d’Inca
El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 27 de mayo de 2026, ha dejado un premio de 34.850,64 euros en la isla, según la nota de prensa difundida por Loterías y Apuestas del Estado.
El boleto premiado corresponde a la segunda categoría, es decir, cinco aciertos más el número complementario, y fue validado en la Administración de Loterías nº 1 de Pont d’Inca, situada en la Avenida Antonio Maura, 20.
La combinación ganadora
La combinación ganadora del sorteo estuvo formada por los números:
11, 27, 06, 09, 29 y 48
El número complementario fue el 01 y el reintegro, el 1.
Cuatro boletos premiados en toda España
En esta categoría hubo un total de cuatro boletos acertantes, cada uno premiado con 34.850,64 euros. Además del validado en Pont d’Inca, los otros boletos fueron sellados en Trigueros —Huelva—, Santander —Cantabria— y Villalba de los Barrios —Badajoz—.
Sin acertantes de primera categoría
El sorteo no dejó acertantes de primera categoría, correspondiente a los seis aciertos. Por ello, se ha generado un bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo, en el que un único acertante podría ganar 700.000 euros.
Más de dos millones de euros recaudados
La recaudación del sorteo ascendió a 2.323.113 euros. En el reparto de premios también se registraron 103 acertantes de tercera categoría, con un premio unitario de 676,71 euros, y 4.822 acertantes de cuarta categoría, premiados con 21,68 euros cada uno.
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