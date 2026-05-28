Nueve almacenes de Baleares participarán en una semana de ofertas en materiales de construcción y ferretería

La central de compras y servicios para materiales de construcción y ferretería Grupo BdB celebrará del 1 al 7 de junio una nueva edición de la ‘Súper Semana BdB’, una campaña comercial en la que participarán 100 almacenes asociados repartidos por toda España.

En Baleares, la iniciativa contará con la participación de nueve tiendas distribuidas entre Mallorca e Ibiza. La campaña refuerza el peso del archipiélago dentro de la red comercial del grupo, especialmente en un periodo de alta actividad para sectores vinculados a la construcción, las reformas y el mantenimiento del hogar.

Durante esa semana, los establecimientos adheridos ofrecerán promociones y precios especiales en productos seleccionados de materiales de construcción, ferretería y equipamiento profesional. Los clientes también podrán participar en sorteos de distintos premios tras realizar compras en los puntos de venta participantes.

Entre los premios previstos figuran una moto eléctrica, una televisión de 55 pulgadas y varios smartphones. Además, la web oficial de la campaña, supersemanabdb.com, reunirá las ofertas disponibles, un buscador de tiendas por ubicación y el acceso al formulario de participación en los sorteos.

La campaña se desarrollará de forma simultánea en más de 30 provincias españolas, lo que permitirá ampliar el alcance de las promociones tanto entre clientes profesionales como particulares. El objetivo de esta acción es impulsar las ventas de los asociados y aumentar la visibilidad de la red de almacenes BdB en distintos mercados locales.

Para esta edición, Grupo BdB ha vuelto a apostar por una estrategia de difusión que combina acciones en tienda, campañas digitales y colaboraciones con influencers vinculados al sector del hogar, la construcción y las reformas. Según datos facilitados por la compañía, la edición anterior alcanzó más de tres millones de personas y generó alrededor de siete millones de impactos digitales.

El director general de Grupo BdB, José Durá, ha señalado que esta campaña busca ayudar a los asociados a dinamizar sus ventas y atraer nuevos clientes, además de reforzar la presencia de los almacenes locales dentro de un mercado cada vez más competitivo.

En Baleares participarán establecimientos como BdB Can Company (Sineu), BdB Materials Balmir (Esporles), BdB Grimalt (Felanitx), BdB JB (Sant Llorenç des Cardassar), BdB Martosa (Pollença), BdB Galmés (Manacor), BdB Mijupe (Artà), BdB Manera (Montuïri) y BdB Vilagres (Sant Jordi de Ses Salines, Ibiza).

La Súper Semana BdB se ha consolidado en los últimos años como una de las principales campañas promocionales de la compañía, coincidiendo además con una época de mayor movimiento en obras, reformas y proyectos de mejora del hogar antes del verano.