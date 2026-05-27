El V Concurso Nacional de Cocina para Personas Invidentes se celebrará por primera vez en Palma

El V Concurso Nacional de Cocina para Personas Invidentes con Producto Local se celebrará por primera vez en Palma. Diez finalistas con discapacidad visual procedentes de distintos puntos de España competirán el próximo 30 de mayo en Ca’n Tàpera-Fundació Sa Nostra.

Este certamen tiene como principal objetivo visibilizar que la discapacidad visual no supone un impedimento para alcanzar la excelencia culinaria, trabajando con los mismos estándares de seguridad, rigor y profesionalidad que cualquier cocina profesional, ha informado el Ayuntamiento de Palma en una nota.

La presentación de este Concurso Nacional de Cocina para Personas Invidentes, que se enmarca dentro de la campaña de sensibilización Cocinar sin Barreras, ha tenido lugar este miércoles, 27 de mayo, en el vestíbulo de Cort. Allí, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha señalado que “no es casualidad, sino una muestra del compromiso de este Consistorio con iniciativas que combinan inclusión, igualdad de oportunidades y promoción de nuestra gastronomía”.

Martínez también ha agradecido a la Asociación de Cocineros Afincados en las Illes Balears (Ascaib) y a la Asociación Cocinar a Ciegas su “trabajo e implicación, que han hecho posible que Palma sea la sede de este encuentro”, así como la colaboración de las entidades, instituciones y empresas que se han sumado al proyecto.

La novedad de esta quinta edición es que los concursantes deberán utilizar productos de Mallorca KM 0 en sus elaboraciones, con el propósito de dinamizar el sector primario de la isla.

El acto de presentación ha contado también con la participación del presidente de Ascaib, Koldo Royo; del presidente de la Asociación Cocinar a Ciegas y coordinador técnico del concurso, Ángel Palacios; la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms, Lupe Ferrer; el director general de Restauració i Comerç, Toni Fuster; el director insular de Promoció Econòmica, Producte de Mallorca i Comerç del Consell de Mallorca, Álvaro Roca, y representantes de empresas colaboradoras como la ONCE, Horeca, Trasmed, Fundació Caixabank, Bodegas José Luis Ferrer y el Forn Fondo, así como una destacada representación de chefs.

El jurado del concurso estará integrado por reconocidos chefs y expertos del sector gastronómico, como Andreu Genestra y Carlos Alba.

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El programa del concurso también incluye un showcooking a bordo de Trasmed durante la travesía Valencia-Palma, visitas a las bodegas José Luis Ferrer y talleres de elaboración de ensaimada en el Forn Fondo, así como una jornada cultural y turística por Palma adaptada para los participantes, ha informado Cort.