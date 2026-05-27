El sector marítimo y portuario se encuentra en la actualidad en un punto de inflexión clave frente a los desafíos globales del cambio climático, la transición energética y la competitividad logística. En este escenario, los puertos y las actividades marítimas representan una parte significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes atmosféricos y ruido en zonas costeras y urbanas, lo que genera impactos directos en la salud pública y el medio ambiente.

En este contexto, para avanzar hacia un transporte marítimo más limpio, eficiente y sostenible, la movilidad eléctrica y la electrificación de puertos se erigen en soluciones estratégicas. Tecnologías como el shore power (que permite a los buques prescindir de los motores durante la carga y conectarse directamente a la red eléctrica), las embarcaciones eléctricas e híbridas, los sistemas de almacenamiento energético, las energías renovables integradas y la digitalización portuaria están evolucionando con gran rapidez. Pero su implantación adecuada requiere coordinación, conocimiento técnico, marcos regulatorios claros e inversiones bien orientadas.

A la postre, un puerto electrificado es prácticamente una miniciudad energética, con todos los desafíos que conlleva a todos los actores implicados.

Un espacio de debate necesario

Por ello, la realización de un encuentro especializado como la jornada NEPTUNO (New Energy for Ports & Transport for Urban & Nautical Operations), que tendrá lugar el 8 de junio en la sede de la Autoridad Portuaria de Baleares en Palma, cobra una enorme relevancia ya que ofrece un espacio de debate entre autoridades portuarias, operadores marítimos, empresas energéticas y tecnológicas, operadores de recarga, centros de investigación, responsables políticos y organismos financieros.

AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) organiza, con el apoyo del Govern de les Illes Balears y el Ajuntament de Palma, este foro que busca reflexionar sobre los desafíos del sistema portuario, en un entorno donde la electrificación constituye una necesidad estratégica ante la presión regulatoria, la transformación del transporte y la creciente competencia internacional.

Asimismo, la jornada cuenta con el patrocinio de compañías de la talla de Balearia, Ampere Energy, Dhemax, Evectra Mobility Services, Gewiss Ibérica, Iderdrola, Ormazabal, Phoenix Contact, Schneider Electric y SPV Sistemas. A las que se une la colaboración de las entidades Alianza Net-Zero Mar, ASINEM (Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares), Prensa Ibérica y Transport & Environment (T&E).

Autoridad Portuaria de Baleares, donde se celebrará la jornada NEPTUNO. / cedida

Neptuno: un programa muy completo

Este espacio de reflexión abarca distintas visiones y puntos de vista, que se verán reflejados en diferentes mesas redondas que se realizarán en el marco de la jornada:

• El enfoque de las Administraciones Públicas, que abarca aspectos como la financiación y las subvenciones, normativa y permisos, la colaboración público-privada, así como el impacto socioeconómico y ambiental.

• La visión de las autoridades portuarias, con una perspectiva que integra la implementación de shore-to-ship (la conexión eléctrica a tierra) y ámbitos como los corredores verdes, los Smart Ports, la energía renovable en los puertos y el almacenamiento energético.

• El enfoque de las empresas energéticas y de los proveedores de tecnología, que abordará segmentos como la movilidad eléctrica por tierra para puertos y el nuevo marco energético de las redes eléctricos, debatiendo tecnologías como el suministro de shore power, la recarga de megavatio (MCS), las estaciones de recarga, y la digitalización energética.

• Por último, el punto de vista de las asociaciones sectoriales y organismos englobará un enfoque centrado en la alineación regulatoria, la colaboración con la Unión Europea, así como la necesidad de contar con estándares y la certificación en este sector.

La inauguración de la jornada correrá a cargo de José Javier Sanz Fernández, Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), con una agenda en la que también intervendrán Joan Groizard, Secretario de Estado de Energía (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográficos); Alejandro Sáenz, Conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern de les Illes Balears; Benito Núñez, Secretario General de Transportes Aéreo y Marítimo (Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible); e Isabel Buschel, Directora General de T&E España.