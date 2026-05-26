El calor asfixiante en pleno mayo y las previsiones sobre El Niño hacen presagiar otro verano de récord en España

España está viviendo desde mediados de mayo el primer episodio de calor asfixiante del año y, según apuntan los pronósticos, en los próximos días podría registrar por primera vez en lo que llevamos de 2026 temperaturas por encima de los 40 grados. La llegada prematura de las altas temperaturas hace que muchos se pregunten qué pasará en los próximos meses y, sobre todo, si el próximo verano volverá a batir récords. Los meteorólogos afirman que aún es pronto para saber cómo evolucionará la situación aunque, por ahora, todo indica que las temperaturas seguirán siendo más altas de lo normal hasta como mínimo el mes de julio. Especialmente en el arco mediterráneo. Algunos modelos apuntan a que la situación podría intensificarse aún más en caso de que, tal y como apuntan algunos modelos, se formara El Niño ya que este fenómeno se asocia con un aumento más marcado de las temperaturas a escala global.

Los modelos de predicción estacional elaborados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) señalan que el escenario más probable para este verano es que la temporada sea más cálida de lo normal en prácticamente la totalidad del país. En la costa mediterránea y cantábrica, así como en el archipiélago balear, hay hasta un 60% de probabilidades de que esta estación sea más cálida de lo habitual, un 30% de que sea normal y un 10% de que sea más fría respecto a los valores de referencia para esta época. En el resto del territorio peninsular las probabilidades de que este periodo sea más caluroso de lo habitual se sitúan en el 50%, el escenario de normalidad suma un 30% de probabilidades y el frío apenas un 20%. En Canarias el calor suma hasta un 40% de las probabilidades, mientras que la normalidad llega a 35% y el frío a un 25%.

En la costa mediterránea y cantábrica, así como en el archipiélago balear, hay hasta un 60% de probabilidades de que esta estación sea más cálida de lo habitual, un 30% de que sea normal y un 10% de que sea más fría

Los cálculos abarcan por ahora el periodo entre mayo y julio. En las próximas semanas, los modelos se ampliarán para incorporar la predicción de agosto y proporcionar así una mirada completa del verano.

Según recuerdan los especialistas, estas predicciones reflejan los cálculos de varios modelos matemáticos con los que se estima cuál es la tendencia más probable que seguirán las temperaturas durante un determinado periodo. En la práctica, a esto hay que sumarle otros factores relacionados con la variabilidad climática. Por ahora, todo permite augurar que este verano volveremos a tener temperaturas más cálidas de lo habitual en España y, a su vez, más riesgo de registrar olas de calor y récords de temperatura.

Impacto de 'El Niño'

Otro de los factores que ahora mismo acapara todas las miradas de la comunidad científica, y que más incertidumbre añade a los pronósticos, es la posible llegada de El Niño, un fenómeno natural y cíclico que se origina en las aguas del Pacífico y que se asocia con un aumento más marcado de las temperaturas a escala global.

Los últimos modelos apuntan a un 82% de probabilidades de que este fenómeno se empiece a gestar a partir de junio y hasta un 30% de que sea uno de los más fuertes registrados en las últimas décadas. Los expertos advierten de que, de ocurrir, este fenómeno podría provocar un aumento generalizado de las temperaturas en todo el planeta y dejar récords de temperatura en todo el mundo. Aunque para medir su impacto en distintos rincones del mundo, afirman, habrá que esperar a ver cuándo se forma y qué intensidad adquiere.

Los últimos modelos apuntan a un 82% de probabilidades de que El Niño se empiece a gestar a partir de junio y hasta un 30% de que sea uno de los más fuertes registrados en las últimas décadas

En España aún no está muy claro qué consecuencias podría tener este fenómeno. El jefe de la unidad sobre cambio climático del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cunillera, explica que "es muy difícil" que El Niño aumente el calor de este verano ya que "tarda un tiempo en provocar fenómenos a escala global". Eso sí, según advierte el especialista, no podemos descartar que este fenómeno pueda alargar el calor veraniego hacia el otoño, dejar meses invernales más fríos de lo normal y sembrar el terreno para que el próximo verano también sea más cálido de lo habitual a escala global.

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En esta misma línea se posiciona explica el investigador Diego Campos, del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), quien en una reciente entrevista con El Periódico de Catalunya explicó que "con la llegada de El Niño es muy posible que volvamos a batir récords globales de temperatura".